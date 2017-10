Precio del dólar inició descenso de fin de año

San José

El precio del dólar en Costa Rica inició el descenso que, generalmente, presenta en los últimos tres meses del año.

El valor promedio de la divisa en el Monex (Mercado de Monedas Extranjeras, donde se negocian montos de $1.000 en adelante), que rozó los ¢580 el 6 setiembre pasado, tiende a bajar y terminó el martes 24 de octubre en ¢569,50.

En el documento Aproximación de los patrones estacionales en el mercado cambiario de Costa Rica, en el cual el Banco Central estudió el comportamiento de la divisa, entre enero del 2008 y junio del 2013, la entidad encontró que en la última parte del año el precio promedio tiende a bajar, aunque el valor más bajo se alcanzó, en ese periodo, en abril.

De acuerdo con esta misma investigación, los valores promedios más bajos se alcanzan entre enero y abril, y partir de entonces comienza a subir.

En su Comentario de la Economía Nacional de octubre el Banco Central explica que en este año ha habido superávit neto de divisas en las ventanillas de los bancos (entidades compran más dólares de lo que venden).

"En lo que transcurre del segundo semestre hasta el 17 de octubre pasado, el resultado neto en ventanillas ha sido superavitario, lo que permitió al Banco Central restituir parte de las divisas utilizadas en la gestión para el sector público no bancario, y a los intermediarios cambiarios incrementar su posición en moneda extranjera. En ese contexto, el tipo de cambio del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), mostró en general presiones a la baja y alcanzó una variación interanual de 2,8%, el 17 de octubre de 2017", señaló la entidad.

En este mercado el Banco Central compra divisas cuando hay abundancia para luego venderlas al sector público.

Este año, hacia final de año, se dan dos eventos que podrían reforzar la tendencia a la baja en la divisa.

Uno es la contratación que hizo el Banco Central de un préstamo por $1.000 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el otro es el crédito que negocia el Banco Nacional por $500 millones en los mercados internacionales.

El Banco Central explicó que los recursos del FLAR son exclusivamente para reforzar las reservas monetarias de la entidad y no para influir en el mercado cambiario y el Banco Nacional aún no detalla cómo utilizaría los recursos.

Entre especialistas hay diferentes criterios sobre el impacto que estos recursos puedan tener sobre el tipo de cambio.

"En los últimos trimestres del año existe una mayor entrada de dólares, lo que significa un aumento en la oferta en el mercado cambiario.En Aldesa esperamos que ese comportamiento se siga manteniendo reforzado por el crédito de FLAR al Banco Central de Costa Rica, que sostenemos que afectará el mercado principalmente vía expectativas de tipo de cambio", comentó Emmanuel Agüero, especialista en Análisis Económico de Aldesa.

"Generalmente, el tipo de cambio muestra una estacionalidad a la baja a partir de mediados de noviembre. De conformidad con lo observado en las últimas semanas, y de no presentarse algún evento negativo, es probable que se mantenga la tendencia superavitaria hasta fines de año. El mayor ingreso de divisas, podría acentuar este comportamiento si esa fuera la decisión del Banco Central. En buena técnica no debería de permitirlo para no acentuar el ciclo político electoral", comentó el economista Norberto Zúñiga.

Zúñiga aseveró que los recursos externos, especialmente los del FLAR, deberían utilizarse para fortalecer la posición externa del país, incrementando las reservas internacionales.