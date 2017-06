Natalia Morales: 'Es un sector informal que, en su mayoría, tiene bajos ingresos'

San José

El Programa Estado de la Nación ha señalado en sus informes sobre el "núcleo duro" de la seguridad social, que son aquellos trabajadores difíciles de alcanzar por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; no obstante, tampoco es tarea sencilla lograr asegurar a este sector, según compartió Natalia Morales, investigadora de este programa.

─¿Qué factores consideran ustedes que dificultan la cobertura del seguro del IVM en algunos sectores, como el doméstico, el agrícola o el comercio?─Son sectores de muy baja productividad, muchos perciben ingresos muy bajos, por debajo del salario mínimo, tienen empleos inestables, temporales o estacionales, muchos son cuenta propia o son trabajadores de micro, pequeñas o medianas empresas. La base contributiva mínima para asegurarse les resulta muy alta para los ingresos que perciben."La informalidad no solo se caracteriza por no tener seguro social, sino también porque son empleos de muy baja calidad, de subsistencia, por lo que el seguro les resulta muy caro. Tienen presencia de población migrante y de jóvenes con bajos niveles educativos. Las zonas rurales también dificulta el acceso a la seguridad social. Algunos tienen seguro de salud por el Estado, por lo que no tienen coberturas contributivas a las pensiones".

─¿Cree que con la medida que tomó la CCSS de bajar a la mitad la base mínima contributiva para empleadas domésticas se logre aumentar la cobertura en este sector?

─Servicio doméstico es el sector con la menor cobertura a la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Es un sector con bajo cumplimiento de garantías laborales, no solo de la seguridad social, sino también de otros derechos como aguinaldo, vacaciones, incapacidad, salario mínimo. Se espera que esa medida ayude a elevar las coberturas en este sector tan desprotegido.

─La Universidad Nacional propone mejorar la calidad del empleo para aumentar los ingresos del régimen de IVM. ¿Cómo mejorar la calidad del empleo? ¿Cómo reducir la informalidad?

─Ese es todo un tema, muy complejo y que tiene explicación en factores estructurales de la economía nuestra. Sabemos que hay que hacerlo, el dilema está en el cómo.

"Propiamente en lo que al seguro de pensiones IVM se refiere, el reto está en incorporar a los trabajadores no asegurados, un sector informal que en su mayoría tienen bajos ingresos.

"El diseño de este seguro se basa en un mercado de trabajo tradicional, que toma como parámetro un trabajador que es un hombre asalariado de una empresa. El mercado de trabajo actual es muy distinto, hay muchas modalidades de contratación que no se ajustan a las reglas estándar que tiene la CCSS.

"Cada vez hay menos asalariados y más diversas formas de contratación. Para las ramas de actividad con bajo aseguramiento el principal reto está en cómo "flexibilizar" la base mínima contributiva. Con esto me refiero a esos sectores que le mencioné anteriormente: agricultura, construcción y comercio.

"Con las reglas actuales difícilmente se podrá aumentar la cobertura contributiva a las pensiones. Y en el mediano plazo esa población que no está asegurada actualmente llegará a la edad de retiro sin una pensión, por lo que el Estado tendrá que hacerse cargo, una población que además está envejeciendo y que tiene una elevada esperanza de vida. Ese el reto que tiene el país en este tema".