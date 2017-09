Inflación se desacelera por segundo mes consecutivo

San José

La inflación, medida con el índice de precios al consumidor, se desaceleró por segundo mes consecutivo en agosto.

Según el comunicado que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la variación interanual (de cada mes respecto al mismo mes del año anterior) a agosto fue de 0,91%; menor al resultado interanual de julio de 1,16% y el de junio de 1,77%.

Solo en el mes de agosto respecto a julio el indicador bajó 0,22%, y su variación acumulada en el año alcanzó el 1,11%.

En agosto, los bienes y servicios que más influyeron en la baja del índice fueron la reducción en el precio del tomate, el chile dulce, los paquetes turísticos y la papa, mientras que los que tuvieron mayor aporte para el alza fueron los huevos, las flores naturales, las llantas y el boleto aéreo.

En su informe de coyuntura económica con corte a agosto, el Banco Central había manifestado que esperaba que para este mes la inflación retomara su tendencia al alza.

"En julio del 2017, la variación mensual del Índice de precios al consumidor (IPC) fue 0,32%. Con este resultado, su tasa acumulada alcanzó 1,3% e interanual 1,2%. Si bien se rompe la tendencia acelerada de los últimos cinco meses en términos interanuales, se prevé que a partir de agosto retome una trayectoria consecuente con el retorno gradual hacia al rango meta de la programación macroeconómica (3% más o menos un punto porcentual)" señaló el Banco en el documento.

Una desaceleración en la inflación eleva las tasas reales de interés en colones y también tiene implicaciones en algunos tributos que varían con base en este indicador, como el de combustibles, el cual se ajusta cada trimestre.

Resultado genera dudas

Para el economista Norberto Zúñiga el resultado del índice de precios al consumidor no parece ser tan consistente con otras variables, como por ejemplo, la devaluación, cuya variación interanual es de 4,6%.

En teoría habría de esperar que la mayor devaluación aumente los precios de los bienes y servicios importados y eso se refleje en el índice de precios al consumidor.

La devaluación sí se refleja en otros índices de precios como el de la construcción, cuya variación interanual también ronda el 4%, al menos la parte de edificios, citó Zúñiga.

Otras variables que mencionó este especialista son el aumento en los precios del petróleo, que impacta el precio de los combustibles en Costa Rica y en los costos de muchas empresas, así como el déficit fiscal tan alto y persistente que tiene el país, el cual implica una mayor presión de demanda.

"No me calza todo ese rompecabezas, no veo que se refleje ahí (en el índice de precios al consumidor), hay otras variables que dan una señal distinta", dijo Zúñiga.

Por su parte, otro economista, Manuel Zúñiga, añadió que para el resto del año, habrá que esperar cómo se comportarán los precios internacionales de los commodities (insumos, como petróleo), para ver su impacto hacia el sistema de precios local

"También setiembre es un mes de cierre fiscal, por lo que comercialmente se recurre a liquidaciones de inventarios y ofertas para el público. Esto podría fortalecer la tendencia a la desaceleración en la inflación en los próximos meses", comentó Manuel Zúñiga.

Nota del editor: esta información fue actualizada a las 11:30 a. m. con declaraciones de los especialistas.