Washington. AP. Como postulante a encabezar la Reserva Federal (FED), Jerome Powell no se corresponde con molde alguno: no tiene formación como economista, no ha publicado investigaciones e hizo fortuna como administrador de inversiones, pero según los analistas de la FED –los que lo conocen personalmente y los que no– está bien dotado para dirigir el banco central más influyente del mundo y presidir una economía estadounidense asentada sobre terreno firme, pero no carente de riesgos.