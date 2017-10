Donaciones por Nate se pueden deducir de renta con autorización de Tributación

San José

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen donaciones a los afectados por la tormenta Nate pueden deducirla como gasto para efectos del pago del impuesto sobre la renta, siempre que cumplan varios requisitos, aclaró este martes la Dirección General de Tributación, en un comunicado.

Para que una donación sea reconocida como gasto deducible debe realizarse a instituciones, fundaciones u organizaciones autorizadas por ley. El listado se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda.

Además, la donación debe estar debidamente comprobada, eso significa que el contribuyente tiene que contar con un recibo emitido por la entidad que la recibe.

Este comprobante debe incluir: nombre, número de cédula jurídica y domicilio fiscal del receptor de la donación si es una entidad jurídica; nombre y número de cédula si el receptor es una persona; nombre y número de persona jurídica del donante, descripción detallada de la donación y fecha de recepción.

Las entidades interesados en recibir donaciones, tanto monetarias como de bienes, requieren una autorización por parte de la Administración Tributaria, con vigencia de dos años, la cual respaldará todas las donaciones que reciba por ese periodo.

El Estado, sus instituciones autónomas y semiautónomas, el Comité Olímpico, el Servicio Nacional de Guardacostas, las corporaciones municipales, las instituciones docentes y universidades del Estado, las juntas de educación y administrativas, no requieren autorización de la Administración Tributaria para recibir donaciones.

Tampoco requieren autorización las donaciones a la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos. A éstos es permitido realizarlo una única vez y se registra como un crédito al impuesto sobre la renta por parte de personas jurídicas, únicamente. Todas estas entidades deben emitir los comprobantes que respalden la recepción de cada una de las donaciones.

Sistemas listos para recibir unas 580.000 declaraciones

La Dirección General de Tributación espera recibir 579.836 declaraciones de contribuyentes del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2017.

Todas estas declaraciones deben ingresar en octubre, noviembre y diciembre, unas 10.000 adicionales respecto al año anterior. El último día para presentarla, y pagar si corresponde, es el 15 de diciembre.

Consultado sobre si los sistemas informáticos están preparados, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda respondió, por escrito, que el Ministerio de Hacienda realizó un proceso de renovación de su plataforma tecnológica con el objetivo de tener un adecuado funcionamiento de sus sistemas y de esta manera brindar un adecuado servicio a los usuarios finales.

"Asimismo, hemos aplicado mejoras en los sistemas de recepción y procesamiento de declaraciones. Desde el punto de vista funcional los sistemas están preparados, actualmente se utiliza el mismo sistema que se usó el año anterior y tras anterior Administración Tributaria Virtual (ATV)", añadió la Dirección.

La confección y presentación de la declaración del impuesto sobre la renta se realiza mediante el sistema Administración Tributaria Virtual (ATV). La declaración informativa D-151 se confecciona utilizando la herramienta denominada Declar@7 y se presenta por el sitio web denominado Declar@Web.

10 consejos para realizar la declaración del impuesto sobre la renta

En un comunicado, la empresa Grant Thornton, explicó que al cancelar tardíamente se incurre en el pago de interés ordinario, de 11,73% anual; de mora, del 1% por mes y una sanción de medio salario base (¢213.100).

German Morales, socio director de Grant Thornton, recomendó que antes de entregar la declaración de impuestos a Hacienda, se tenga certeza de tener todo contabilizado de manera correcta.

En el comunicado se añade que de acuerdo con el artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la número 7092, el impuesto comprende las utilidades de las empresas y de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas proveniente de cualquier fuente costarricense, definiendo como ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el territorio nacional.

"Si se reciben ingresos, por ejemplo, por servicios prestados fuera de Costa Rica como única actividad, no se debería declarar. No obstante, recordar que también forma parte de los ingresos gravables, cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados en este impuesto", añadió el comunicado.

Para aclarar dudas los contribuyentes pueden acudir a las administraciones tributarias, todas tienen horario de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. También puede llamar al Centro de Información Tributaria, el número es: 2539-4000 extensión 1, o comunicarse al correo infoyasistencia@hacienda.go.cr. Además, en el sitio web del Ministerio de Hacienda, apartado "Servicio Tributarios", opción "Ayuda audio visual" los contribuyentes podrán encontrar tutoriales y guías prácticas.