¿Qué hacer entonces? Si usted no incluye el diferencial cambiario y es auditado, le van a ajustar y si la Sala I no cambia de criterio antes de que su caso llegue a esta instancia, el ajuste va a ser confirmado. En mi caso, nunca he estado de acuerdo con esta posición y no lo estoy ahora, a pesar del nuevo criterio institucional. En camino están algunos casos con los cuales, la Sala tendrá el espacio para volver sobre este tema, de mucha importancia para la certeza, valor muy apreciado por los inversionistas.