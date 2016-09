Próximo Gobierno enfrentará alto pago de endeudamiento

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El partido político que gane las próximas elecciones presidenciales enfrentará un alto pago de endeudamiento durante el periodo de gobierno.

Del 100% de la deuda total del Gobierno Central, entre los años 2018 y 2021 se vencerá un 30% de los bonos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda.

La mayoría de los compromisos será de bonos emitidos en el mercado local, informó ayer Helio Fallas, jerarca de Hacienda.

Fallas dijo que en la proyección no se incluyen las nuevas emisiones de títulos de deuda para financiar el déficit fiscal.

“El tema de la deuda pública no es solo de esta Administración, si no que es un problema país. No importa cual partido asuma el próximo Gobierno, tendrá que enfrentar graves limitaciones presupuestarias debido a la deuda pública”, advirtió el jerarca.

Fallas detalló que la deuda acumulada, solo del Gobierno Central, ascenderá al 49% del producto interno bruto (PIB) en el 2017, mientras que en 2008 era del 25% de la producción.

Por otra parte, Hacienda prevé que el déficit fiscal del Gobierno sea del 6,4% del PIB en 2017, y este año cerraría en 5,6% de la producción.

Fallas afirmó que es urgente tener nuevos ingresos para financiar tanto los gastos ordinarios de los tres poderes de la República, así pagar el servicio de la deuda a los acreedores.

Hacienda está actualmente en negociación con organismos internacionales para obtener un crédito de $1.000 millones que permitiría modificar la estructura de los vencimientos de la deuda a un mayor plazo.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) pusieron como condición, para otorgar un nuevo financiamiento al Gobierno, que se apruebe en la Asamblea Legislativa el impuesto al valor agregado (IVA).

También está en un proceso de elevar los montos de el canje de títulos de deuda, que vencen pronto, para aliviar la presión fiscal.











Comparta este artículo Economía Próximo Gobierno enfrentará alto pago de endeudamiento Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Próximo Gobierno enfrentará alto pago de endeudamiento Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.