Subgerente de Coopelesca avaló en consultoría externa polémica compra de planta

El subgerente de Desarrollo de Proyectos de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) hizo la consultoría externa que recomendó la compra de la planta Aguas Zarcas a Holcim.

El economista Roy González elaboró, en mayo del 2014, el estudio independiente que catalogó como “excelente oportunidad de negocio” la adquisición del proyecto hidroeléctrico ubicado en La Palmera de San Carlos en Alajuela.

Pese a las altas expectativas que había, la planta viene generando menos electricidad desde el 2016, mientras que sus ingresos cayeron en un 43% entre el 2015 y el año pasado.

El informe de flujos futuros, con el cual se fundamentó la rentabilidad del proyecto, lo realizó la firma Servicios Especializados de Consultoría SEC, de la que González es presidente.

Sin embargo, según un documento oficial del Banco de Costa Rica (BCR), del que La Nación tiene copia, González también ocupaba en ese momento un alto cargo en la cooperativa.

El Informe del Comité de Crédito del BCR, del 12 de agosto del 2014, ubica a González como subgerente de la empresa cuando se aprobó el préstamo de ¢17.747 millones ($32,7 millones al tipo de ese año) para comprar el proyecto.

El informe bancario indica que todos los puestos gerenciales tenían una continuidad superior a los cinco años.

El economista negó que tuviera el rol simultáneo de consultor externo y subgerente de Coopelesca.

Atribuyó a una posible equivocación de la cooperativa o del BCR el hecho de que aparezca identificado en documentos como alto jerarca cooperativo.

González dijo que Coopelesca se negó a entregarle información sobre los servicios que brindó debido a una investigación judicial en curso.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indaga un supuesto tráfico de influencias en el préstamo otorgado por el BCR a la cooperativa para la compra de la planta Aguas Zarcas.

Dicha empresa no respondió las consultas enviadas por La Nación el pasado 6 de julio.

Coopelesca adquirió la planta por $35,3 millones, el 7 de octubre del 2014. El proyecto tiene una capacidad de generación de 14,5 kilovatios hora.

Holcim reportó en sus estados financieros del 2013 que el proyecto costaba de ¢6.121 millones ($12 millones, al tipo de cambio de ese año) y luego de las depreciaciones su valor era de ¢1.384 millones ($2,7 millones).

La Cooperativa, fundada en 1965, genera y distribuye energía eléctrica en la Zona Norte del país. El año pasado cerró con 78.162 abonados residenciales.

Relación

González reconoció que su vínculo con la Subgerencia de Desarrollo y Proyectos de Coopelesca inició en febrero del 2010, luego de dejar la gerencia general del Banco Central.

Insistió que, pese a lo reseñado por el BCR, finalizó su relación en setiembre del 2013 y ahora solo trabaja en proyectos específicos. Insistió en que solo fue asesor financiero. “No he sido empleado de Coopelesca, no he formado nunca parte de la planilla de Coopelesca”, dijo.

Pese a dicho argumento, él parece como parte del equipo gerencial de la empresa en diferentes documentos oficiales, del 2011 al 2014.

Incluso, en una presentación que hizo el año pasado, sobre la situación de las energías renovables, incluyó el cargo de subgerente entre sus atestados.