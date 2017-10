La Reserva Federal es proclive a mantener las tasas de EE. UU.

Washington

La moribunda inflación de la mayor economía mundial en el último año es un "misterio", una "sorpresa" y una "preocupación" según la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Janet Yellen.

Y el dilema sobre por qué no hay presiones inflacionarias, pese a casi 10 años de crecimiento y declinante desempleo, estará sobre la mesa cuando el martes el Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) inicie dos días de deliberaciones.

Los mercados no esperan que la Fed altere las tasas de interés y optará por mantenerlas en su actual rango de entre 1,00% y 1,25%.

Empero, creen que un aumento, que sería el tercero del año, llegará en diciembre para tener a raya a la inflación.

En un segundo plano de las discusiones estará la decisión del presidente Donald Trump, esperada esta semana, sobre quién reemplazará a Yellen, cuyo mandato al frente de la Fed concluye en febrero.

El miércoles los ojos estarán puestos en encontrar señales sobre lo que hará la Fed.

Los proclives a subir las tasas recibieron el viernes pasado un envión cuando EE. UU. anunció un crecimiento de 3% en el tercer trimestre que superó la expectativas.

Luego de la última reunión de la Fed, Yellen admitió que el crecimiento y el empleo no generaron la inflación que era de esperar. Esto deja a los miembros de la entidad en una incómoda disyuntiva.

"Era bastante comprensible hasta este año", dijo Yellen a periodistas. "Pero este año ha sido una sorpresa", comentó.

Yellen dijo que tanto ella como la mayoría de sus colegas del FOMC, que define la política monetaria, "suponen" que la inflación empezará a subir el año entrante y llegará a la meta de 2% en 2019.

Empero, una minoría del FOMC dice que esa expectativa es más una cuestión de fe que un pronóstico basado en datos.

El índice de precios basado en gastos de consumo (PCE), divulgado este lunes, mostró un leve incremento de 1,6% de la inflación de setiembre a 12 meses.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo en 1,3%, la misma que en agosto y no mayor que la de octubre de 2015.

La inflación subyacente lleva más de cinco años por debajo del objetivo de 2%.

La encuesta del Libro Beige de la Fed dijo este mes que las presiones salariales fueron "escasas" pese a la generalizada creación de empleos.

Las actuales circunstancias no dan margen para subir las tasas, dijo Joseph Ganon, un ex funcionario de la Fed actualmente en el Peterson Institute for International Economics.

"Me pregunto en qué estarán pensando los de la Fed", dijo Ganon. "Ajustarse demasiado a modelos y no tanto en datos puede ser un error".

En lo que va del año, la Fed ha dicho que la inflación se mantuvo baja debido a factores transitorios.

Las "palomas" de Fed, quienes desean esperar para subir las tasas, sostienen que la inflación es baja debido a que el mercado laboral no está tan saludable como parece.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional señaló que los empleos de medio tiempo o temporarios son los responsables en gran parte de la recuperación del mercado laboral desde la Gran Recesión de 2008 y 2009.

Y eso mantiene bajos a los salarios y a la inflación.