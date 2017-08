Helio Fallas, ministro de Hacienda: "No estamos cerca de un 'default' (cese de pagos)"

San José.

El ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, explicó que si bien el país pasa por una emergencia fiscal no hay riesgos de que Costa Rica caiga en un default, es decir, un incumplimiento en el pago de la deuda, que son ahorros que han depositado los inversionistas.

Añadió que, entre otras acciones, negocian con las universidades uno de los renglones de gasto más importantes del próximo año, que es el 8% de la producto interno bruto (PIB) que se le debe dar a la educación.

En la conversación participaron, también, los viceministros de Hacienda, Martha Cubillo, encargada del gasto y Fernando Rodríguez, responsable de los ingresos.

─¿Cómo hacen para resolver el problema de liquidez ya? ¿Están dispuestos a pagar tasas más altas para poder captar ya?

─En términos generales las tasas ya se han venido aumentando, no es que ahora estén aumentando más rápidamente. Lógicamente que en ese caso, los recursos no alcanzaron para hacer todos los pagos. No obstante, yo creo que, en realidad, los problemas no han cambiado, lo que ha cambiado es esta situación que se presentó que esperamos poderla controlar en los días que vienen.

─¿Cómo resolver para la segunda parte de este año?

─Resulta que el primer semestre era el semestre más duro, el segundo semestre y lo que viene para el próximo año hemos hecho mucho canje (de deuda, intercambiar los títulos por otros de más largo plazo), entonces ya, para este segundo semestre, es mucho menos la presión, pero eso no quiere decir que no tengamos que salir siempre al mercado a buscar los recursos, pero yo creo que la parte, me parece que más complicada desde el punto de vista de pago de amortización, ya se dio en el primer semestre.

─Parece que los objetivos del Banco Central y Hacienda son diferentes en el mercado financiero: el Banco Central está preocupado por proteger la inflación, evitar cambios abruptos en el tipo de cambio, van a traer esos $1.000 millones del FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas), lo cual le podría incluso generar más dificultades a ustedes porque si venden parte de esos recursos siguen recogiendo más colones y ustedes que requieren más liquidez.

─Es muy difícil ahora prever qué va a pasar, más bien esos $1.000 millones yo los veo que son para que el mercado y el país tengan más confianza, no necesariamente es que se va a gastar. Por lo menos no se ha hablado en eso, lo importante es que las reservas se mantengan en cierto monto y eso le da confianza al país.

– Hacienda ha venido captando en dólares, aprovechando el apetito de la gente por esa moneda, ¿todavía hay espacio para seguir haciendo eso?

(La viceministra de gastos, Martha Cubillo, explicó que en dólares las tasas son más bajas, aunque implican más riesgo, y añadió que el segundo semestre hay vencimientos de deuda por ¢83.000 millones, que se cubren bien con el dinero de la recaudación de impuestos).

─ Fallas: Para dejarlo más claro, la verdad es que eso no preocupa a Hacienda ahora, digo esto por el asunto de que alguien pudiera pensar que se está muy cerca del default, la verdad no. Tal vez alguien lo puedo haber interpretado así, pero no es la idea. La idea con esto (el anuncio de la falta de liquidez) era como una prevención: ojo, mire, ya nos queda poco tiempo, nos está pasando esto, pero esto no significa que dejemos de pagar la deuda.

─El discurso de don Luis Guillermo Solís donde habla de "crisis de liquidez" fue como darse un tiro en el pie porque ustedes están necesitando recursos y el Estado diciendo que no puede pagar, ya con eso cualquier inversionista se asusta.

─ Es que tal vez cuando se habló de esa emergencia, nosotros lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, mire que nos puede pasar tal cosa, ya era conocido que algunos pagos no se pudieron hacer, en ese sentido hablamos de emergencia, ya nos pasó con esto, en realidad yo, por lo menos, veo que no hay una inconsistencia en las dos cosas, tal vez se enfatizó mucho la parte de la emergencia, pero eso ya venía desde hace meses, yo siempre he hablado de la emergencia fiscal.

"Lo fundamental es el acuerdo que necesita el país para salir adelante, cuando a mí me preguntan ¿qué salida hay? Es que la salida desde hace años ya se había dado, el asunto es dar ahora una señal de que el país puede llegar a un acuerdo".

─ Con el 8% del PIB a educación, ustedes estaban haciendo una consulta a la Procuraduría General de la República sobre si tienen posibilidad para el otro año de no dar el 8%. ¿Va en el presupuesto?

─Eso es parte de las negociaciones que ahora tenemos, por eso no te puedo dar mucho detalle, pero ya hemos empezado a conversar.

─Entonces, ¿no está seguro de que vaya el 8% del PIB a educación?

─Podría ir pero dependiendo de ciertas condiciones y eso es la parte de lo que estamos conversando.

─¿Con quién conversan?

─Con la Comisión de Enlace.

─En la situación en que estamos, ¿hay posibilidad de alegar imposibilidad material?

─Ellos lo conocen bien, las universidades, yo he hablado con ellas francamente.

─Lo que entiendo es que están negociando con las universidades, ver si es factible lograr un acuerdo para el otro año y no tener que llegar al 8%.

─No exactamente. Lo que estamos es negociando con las universidades, estamos en ese proceso. A ellos les corresponde 1,5% (de la producción) si se llegara al 8%, estamos hablando de eso, pero bajo ciertas circunstancias que impliquen que el Gobierno no tenga que desembolsar recursos que eventualmente no va a tener. Eso tenemos que presupuestarlo.

─¿Habría opción de no girar si se logra un acuerdo?

─Esa es una opción, pero hay otras, es que no puedo darle mucho detalle.

─ Sobre el acuerdo fiscal seguimos trabados en la misma cosa, unos que quieren primero recortar gastos, otros, primero impuestos. Usted mencionó la posibilidad de un acuerdo que incluya todo, IVA, renta, empleo público. ¿Qué posibilidad hay de negociar una sola cosa?

─Creo que es una buena idea ahora, porque eso se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo, porque al final de cuentas se aprobaron ocho proyectos que están relacionados con la parte fiscal, cuatro de pensiones, fraude, contrabando, sociedades y caja única. Ha habido un esfuerzo y ha habido un resultado que lo considero importante.

─La propuesta de hacer un solo acuerdo, ¿ya lo han hablado con los diputados?

─Informalmente sí y estamos preparados para darle una respuesta inmediata. Yo creo que la salida el país la tiene, es que eso es lo que yo no entiendo, porque todo este esfuerzo que hemos hecho en estos tres años, que he durado acá, hemos ido caminando, yo jamás voy a volver a estas andanzas pero el país tiene salida. Podemos armar los proyectos, tenemos toda la materia prima para presentarlos rápidamente y también tenemos todavía el apoyo de los organismos financieros internacionales.

─Pero uno no ve al Ejecutivo empujando eso, empleo público, el mismo presidente de la República lo ha desacreditado diciendo que eso no aporta mucho.

─Lo que pasó ahí fue otra cosa, yo creo que ahí más bien fueron las distintas fracciones que no lo apoyaron, más que una actitud del Ejecutivo era que no veíamos que la Asamblea, y ahora con más dificultad, por tiempos pre-electorales, a la Asamblea quisiera ir adelante con eso, con eso lo que quiero decir es que nosotros hemos seguido hablando con diputados, hablando con algunos sectores, y creemos que eso puede ser una posibilidad.

(El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, cuestionó que por qué si hay una mayoría de diputados que eventualmente apoyaría cambios en el empleo público ¿por qué no se vota, por qué no avanza? Porque para él no existe esa mayoría de diputados y tampoco hay una sola iniciativa de empleo público, sino varias).}