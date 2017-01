Hacienda detecta evasores de impuesto con nuevo sistema

tributo solidario a 'casas de lujo'

El Ministerio de Hacienda anunció la aplicación de una nueva herramienta para detectar a quienes incumplen con el pago del tributo solidario, también conocido como impuesto a las “casas de lujo”.

Se trata del Sistema de Información Geográfico Tributario, mediante el cual se cruzan bases de datos de Tributación, el Registro Nacional y las municipalidades, que permiten localizar propiedades que cumplen con las condiciones para cancelar el tributo.

Además, se obtienen imágenes de estos terrenos por medio de Google Earth.

Este impuesto, que rige desde el 2009, se creó para financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

Este año, el tributo lo deben pagar los dueños de viviendas cuyo valor de construcción supere los ¢126 millones y su declaración y pago vence el próximo 16 de enero.

Marietta Montero, directora de Evaluaciones Administrativas y Tributarias del Ministerio de Hacienda, explicó que hay varios tipos de irregularidades que se cometen con el tributo.

Pueden haber inexactos, es decir, bienes declarados con menor valor, ocultos, que no declararon, omisos, que a veces sí declaran y a veces no y los morosos, que declaran y no pagan.

En el cantón de Garabito, en Puntarenas, por ejemplo, Hacienda encontró 496 personas físicas y jurídicas que declararon, 528 que no tributaron, 101 omisos y 472 inexactos.

Con la herramienta se analizan los condominios y si hay uno que paga el tributo, entonces el resto debe hacerlo, explicó Montero. También, se analizan las viviendas individuales.

Consultado sobre los derechos de los contribuyentes en estos casos, el abogado Alan Saborío, explicó que cuando los bienes inmuebles exceden los valores señalados, tienen la obligación de declarar. Si Tributación les hace una determinación del valor, las personas pueden reclamar esa tasación y se sigue el debido proceso, como en cualquier otro caso.

Montero comentó que ya enviaron mensajes de persuasión a declarantes en condición irregular para la declaración del 2016, la cual vence el próximo lunes 16 de enero.











