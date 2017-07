Gerente Financiero de CCSS: "Hay acuerdo en reconocer el monto adeudado"

Gustado Picado, gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que ya hubo un acuerdo para establecer la deuda del IVM con el seguro de salud.

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) debe pagarle ¢39.000 millones al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) por cuotas sin cancelar entre 1991 y el 2015.

Picado confirmó a La Nación que una parte se cancelará con el traslado de los edificios de oficinas centrales de la Caja del IVM al seguro de salud. El resto del pago de la deuda aún está en proceso de definirse cómo se cancelará.

- ¿Cómo se arregló la deuda del IVM con el seguro de salud?

- En realidad todavía está en proceso, pero en una etapa final. Llegamos a un mutuo acuerdo primero reconocer el monto adeudado. Eso llevó un trabajo de una comisión técnica para establecer el monto que se estaba adeudando.

"Después se tomó una resolución para definir el mecanismo de pago. Tiene dos componentes: la dación de pago de los terrenos y los edificios que albergan las oficinas centrales ubicadas en la Avenida Segunda (de San José). Eso tiene un monto específico que se transará".

"Para el monto que quede pendiente (de pago), la resolución es dar un periodo de 90 días para que ambas gerencias (Pensiones y Financiera) definan el método de pago de los recursos restantes. Pedimos un nuevo avalúo actualizado (de los edificios) y estableció un monto por el cual ser va a firmar el traspaso. Eso se tiene que llevar a la Junta Directiva porque ahí se va a ejecutar la transacción".

- ¿El monto total de la deuda es por más de ¢39.000 millones?

- Sí el monto total es por ¢39.000 millones. Hay un principal y unos intereses que están calculados según el periodo. La deuda se inició en 1991 y finaliza la deuda en el 2015.

"A partir de ese momento, cada vez que se calcula el pago del seguro de salud, por parte del IVM por los pensionados, la situación que ocurrió entre el 1991 y el 2015 se ajusta y ya no quedan deudas pendientes".

"Ahora el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte factura al seguro de salud el monto total de aseguramiento por los pensionados dentro del fondo. Ya no hay deuda adicional".

- ¿La Junta ya tomó alguna decisión?

- El tema está en la agenda de la Junta Directiva para que se ratifique el traslado de los edificios como parte del pago parcial de la deuda.

- ¿Al ser una deuda a la seguridad social no hay prescripción?

-No. Por las diferentes transacciones que tenemos entre seguros (IVM y el de Salud) no aplica el principio de prescripción. Cuando uno lo ve integralmente son fondos de una misma institución, entonces legalmente no tiene sentido acogerse a la figura de prescripción cuando la organización es una sola.

- En los estados financieros del IVM la deuda por ¢39.000 millones aparece como un gasto. ¿Es solo registro contable o el dinero ya se devengó?

- La contabilidad que se sigue es de devengado. La transacción se registra, pero no necesariamente es un pago en efectivo.

"Ya cuando la deuda se pague en el balance de situación se hará el ajuste contable ya sea por el valor de los edificios o por lo que se cancele".

"Pero el pago en efectivo está en trámite en una fase donde se reconoce primero los edificios como un componente principal del pago y, el restante, aún se está en proceso para determinar el mecanismo de pago".