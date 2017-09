Gerente de Coopelesca: 'Planta está en overhaul'

Omar Miranda, gerente de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), confirmó que la planta Aguas Zarcas está en un proceso de overhaul, pues es un proyecto con 21 años de funcionamiento y requiere arreglos.

Miranda se negó a detallar los problemas de la central hidroeléctrica porque es una empresa privada.

Coopelesca compró por $35,3 millones el proyecto Aguas Zarcas a Holcim de Costa Rica. El Banco de Costa Rica (BCR) financió $32,7 millones.

– ¿Qué le pasó a la planta Aguas Zarcas que está en mantenimiento mayor?

– Hay alguna información que no podemos revelar porque tenemos reclamos. Esto es muy delicado, está en un mantenimiento mayor.

– ¿Qué significa?

– La planta está en overhaul de Casa de Máquinas 2 para ser exacto. Si usted va en este momento, se dará cuenta de que el embalse de agua ya no tiene sedimentos.

"Se trabaja en la mejora de la central, pero no puedo hablar de esto".

– Se supone que Holcim la dio en buen estado, ¿por qué se le hace un overhaul?

– No, eso es una suposición. No me lleve a eso (razones de los arreglos), porque eso sí es muy delicado.

– Pero es información...

– Primero que todo, no es información pública.

– Ustedes brindan un servicio público, se considera...

–No, eso lo consideran ustedes, pero no es así. Coopelesca es privada.

– ¿No entiendo por qué no quiere detallar?

– No es que no quiera, sino que no puedo. Tenemos problemas en eso.

"No puedo revelar información que es confidencial de la Cooperativa que, en su momento, la utilizaremos con otros fines".

– ¿Este overhaul afecta a sus clientes y asociados?

– No, por qué. Para nada. Cuando usted compra un carro y le falla, ¿lo deja botado o le hace el overhaul?

– Claro, ¿pero alguien lo tiene que pagar?

– Por supuesto, con sus ahorros o sus ingresos.

– Sigo sin entender don Omar, ¿por qué una planta recién comprada le tienen que hacerle arreglos?

– Es que no es nueva, es una empresa en marcha.

– ¿Se dañó alguna turbina o falló?

– No, es una corrección que le estamos haciendo a la Casa de Máquinas 2, de hecho Casa de Máquinas 1 trabaja bien.

"Es el mantenimiento mayor para que quede como nueva, es una planta de 21 años de operar".

– ¿A cuánto ascienden los arreglos, son caros?

– Es manejable, pero esa información no la vamos a revelar.

– Ustedes le informaron a la Aresep que no incluyeron la inversión en la planta en el ajuste tarifario solicitado. ¿Se incluirá en otra solicitud?

– No tampoco. Coopelesca no tiene solo el negocio de distribución.

– Es un gasto en el que incurre la cooperativa, de algún lado sale el dinero. ¿Es de tarifas?

– No, de tarifas no. Eso sí se lo puedo asegurar. Además, nuestros ingresos no son solo de tarifas.