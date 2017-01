Jerarca de Supén: ‘Defenderé pilar complementario’

En pocas palabras

¿Cuál es su posición sobre la propuesta de la Auditoría de la Caja de tomar las pensiones complementarias para fortalecer el IVM?

Apoyo el aumento en la cotización obrera, pero estoy completamente en contra de la opción de la Auditoría de la Caja. Me parece que es algo que no se debe aceptar, es una mala práctica.

En su artículo de hoy (ayer) parece que sí apoya el traslado de recursos.

No, la (pensión) complementaria se queda en el régimen complementario.

”Si me pregunta de la ocurrencia esa de la Auditoría Interna (de la Caja) estoy en contra. No lo voy a avalar, más bien voy a defender el pilar complementario. No puede salir de las operadoras.

”Esa propuesta no va para ningún lado, primero porque es un cambio legal. Incluso, no tengo claro si es posible revertir la creación de las pensiones complementarias”.

¿Considera válido que la Caja, a lo interno, sí esté analizando la opción de tomar los recursos de las pensiones complementarias?

Esa intervención del Auditor confunde a la gente y genera un ruido innecesario.

”Creo que nos debemos concentrar en cómo se estabilizan y se hacen los ajustes al IVM, para que todo mundo esté tranquilo.

”Además, reforzar, si es necesario, el sistema complementario por si se decide reducir los beneficios en el IVM. Entonces, para eso están las pensiones complementarias y, así, que la gente no resienta que tendrá una pensión muy baja cuando se jubile”.











