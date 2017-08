Banco cuenta con los ¢15.000 millones para liquidar a trabajadores

El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) tiene los ¢15.000 millones necesarios para liquidar a los empleados que quedan en la planilla de la institución pública.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) también confirmó que ya se hizo la provisión de dinero necesaria para cumplir con sus obligaciones laborales.

La Junta Directiva de la entidad aprobó el despido de 500 trabajadores el pasado 4 de julio. El banco quedará solo con entre 130 y 140 personas.

La reducción de la planilla se acordó tras la decisión del Consejo de Gobierno, el 25 de mayo pasado, de sacar a Bancrédito de la intermediación financiera .

Dicho proceso, según el mandato presidencial, debe finiquitarse antes del 31 de diciembre de este año.

El objetivo del Poder Ejecutivo es transformar la institución en un banco de fomento y desarrollo, para lo cual envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley el 20 de julio.

El plan prevé capitalizar a Bancrédito , para asumir sus nuevas funciones, con los recursos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype).

El año pasado ambos reportaron el ingreso de recursos por ¢33.270 millones, según sus estados financieros.

Posposición

Al cierre de julio, Bancrédito liquidó a 300 personas y estaba previsto que, este mes de agosto, saliera el grupo restante.

Sin embargo, las dificultades de la institución, para vender la cartera de crédito y propiedades generaron un retraso en la salida de empleados.

Tobías Cerdas, vicepresidente del Banco, explicó que no pueden prescindir del personal, porque aún hay labores pendientes por atender.

“La salida de personas se ha hecho más lenta. A finales de agosto saldrá un grupo, el 14 de setiembre y el 29 de setiembre otros, dentro de lo posible, pues si queda trabajo por hacer no podrán salir”, explicó Cerdas.

El vicepresidente añadió que algunos empleados no se han liquidado porque debían entregar bienes del banco que tenían a cargo.

“Ellos debían entregar un formulario con el detalle de los bienes que tenían a cargo, como computadoras; pero no lo hicieron, ni entregaron los bienes. Mientras no lo entreguen, no se les paga”, sentenció el jerarca.

Cerdas detalló que a quienes llenaron el formulario y devolvieron lo que es propiedad del Banco, se les pagó.