Si un cliente acude a su arquitecto para que le diseñe una vivienda, este tiene un problema, pero la solución no es simple. Tiene que diseñarla. A no ser que quiera venderle al cliente una solución preconcebida, no importa cómo sea el terreno del cual dispone, las condiciones demográficas y socio-afectivas de la familia, ni sus gustos o aspiraciones.