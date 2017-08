Viernes 1.° de setiembre entra a regir de nuevo el impuesto a personas jurídicas

San José

El próximo viernes 1.° de setiembre se reactiva el cobro del Impuesto a Personas Jurídicas, conocido como el impuesto a las sociedades, recordó hoy el Colegio de Contadores Públicos.

"Este tributo se aplica para todo tipo de sociedades mercantiles, tales como las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, colectivas, empresa individual de responsabilidad limitada, entre otros", señaló el Colegio en un comunicado.

Las sociedades que estén morosas con la ley anterior deben pagar los tributos, sino el Registro Nacional procederá a disolver aquellas que no hayan pagado sus impuestos durante un periodo igual o mayor a tres años. El no pago genera las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como los intereses establecidos en dicha ley (aproximadamente un 0.98% mensual).

El Ministerio de Hacienda abrirá, a partir de este viernes, un periodo de tres meses para pagar periodos anteriores del impuesto sin multas o recargos.

"Por ejemplo, para el año 2017 en sociedades inactivas se generaría un interés diario de ¢6.96, en sociedades activas que pagan el 25% de salario base tendrán un interés diario de ¢11.60. En ambos casos, no presentar la declaración que eventualmente establezca la Administración Tributaria, tendrá una multa de medio salario base que podrá rebajarse hasta un 80% en caso de pago voluntario", explicó el Colegio.

El vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Luis Javier Porras, detalló que disolver la sociedad es como estar indocumentado.

"No se le emitirá la personería jurídica (documento que otorga derechos y obligaciones) y sin ella es imposible hacer retiro de dinero o certificar que se es representante de la sociedad dueña de determinado vehículo o propiedad", explicó.

Cuando una sociedad anónima es dada de baja, también se pueden presentar problemas a la hora de utilizar las pólizas de seguro dependiendo de los requisitos de indemnización que soliciten las aseguradoras.

"Por ejemplo, si adquirió un seguro contra incendios y lamentablemente la propiedad se quemó sufriendo pérdida total, eventualmente no se podrá aplicar el seguro ya que, "si la aseguradora paga mediante cheque y no por transferencia electrónica (dado que es muy común que estas sociedades tenedoras de bienes son inactivas y no tienen cuentas bancarias), el cheque saldría a nombre de una sociedad anónima que está disuelta, entonces la aseguradora podría retener el cheque hasta tanto no se presente una personería jurídica reciente y en la condición en la que se encuentra no se emitirá", explicó Porras.

Durante el 2017 se deberá cancelar solamente la proporción del impuesto que estuvo vigente este año; es decir, entre setiembre y diciembre, mientras que, para el próximo año el impuesto aplicará por completo y deberá cancelarse durante el mes de enero 2018.

En el caso de sociedades inactivas el tributo correspondiente a este año es de ¢21.368 y las activas oscila entre ¢35.614 a ¢71.228, según los ingresos que obtenga.