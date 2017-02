Pedro Abreu: ‘Vemos un futuro promisorio para la empresa’

Pedro Abreu Jiménez, quien asumirá la Dirección Ejecutiva de Grupo Nación (GN) en diciembre próximo, se muestra satisfecho con la transformación de la empresa, tanto en sus medios de comunicación como en la diversificación del portafolio, por lo que ve un futuro promisorio.

Dijo que la compañía es pionera en el cambio de los medios tradicionales a lo digital. También exitosa en el área de consumo, con Sabores, y en la de entretenimiento, con Parque Viva.

Describió su paso a la Dirección Ejecutiva como una transición de la mano del actual director ejecutivo, Manuel Jiménez Echeverría, quien, una vez que se retire del cargo, continuará en la Junta Directiva y en apoyo a proyectos específicos.

Esta transición, dijo Abreu, se viene gestando desde hace seis meses, cuando asumió Parque Viva, e incluso en sus dos años en la posición actual como gerente general de GN Medios.

Abreu posee una maestría en Negocios de Medios de Boston University y estudios en comunicaciones de American University. Además, ha hecho carrera dentro de la empresa como periodista, editor web y gerente de la unidad de negocio GN Digital. Actualmente es gerente general de GN Medios.

¿Cómo asume su llegada a la Dirección Ejecutiva?

Es un poco más de lo que ya hemos venido haciendo. En realidad, ya llevo seis meses de que don Manuel (Jiménez Echeverría) me ha estado soltando algunos otros negocios. Parque Viva lo manejo desde hace algo más de seis meses. Obviamente, siempre reuniéndome con él.

¿Es una transición?

Digamos que ya se ha venido dando una transición; habrá una continuidad; la idea es mantener la misma transformación que ha venido teniendo la empresa. Los números que tuvimos el año pasado son muy buenos, muy positivos, y el propósito es mantener la empresa por esa vía.

¿Cómo va a manejar el cambio de medios tradicionales a digitales que se viene dando?

Estoy muy optimista. Hace poco más de un año lanzamos las suscripciones digitales, que resultó una iniciativa muy exitosa. Creemos que el costarricense está dispuesto a pagar por un contenido de calidad y eso nos da optimismo de que el futuro es por esa vía.

”Definitivamente, el mundo cambió y el negocio se está transformando, pero estoy seguro de que la empresa va a lograr transformarse con el entorno y seguir siendo líder en los medios de comunicación. Vemos un futuro promisorio”.

¿Cuáles retos ve de cara a ese cambio?

Organizar los flujos de trabajo, continuar convenciendo a nuestros colaboradores de que el mundo cambió y que hay que hacer las cosas de otra manera. Siento que cada vez es más fácil, pues por lo menos en la redacción de La Nación la transformación se ha dado muy bien, siento a los periodistas cada vez más entusiasmados con el cambio y apoyando y trayendo nuevas ideas ellos mismos para llevar el medio a una nueva era.

¿Ese modelo de negocios está en su etapa final?

No, estamos comenzando. Es un proceso que va a tomar su tiempo. Hemos visto el caso de The New York Times muy de cerca, es un modelo por seguir. Ellos han logrado cambiar la composición de sus ingresos y atraer muchas suscripciones digitales. Creemos que nuestro contenido es de valor y con credibilidad y es lo que está buscando el lector en este mundo de noticias falsas. Seguimos esa vía por la que está caminando The New York Times . Ese es un modelo por seguir, y hay otros modelos, como el Washington Post , The Wall Street Journal , The Economist como revista, y Financial Times .

“Esos son medios que han logrado concretar el modelo de suscripciones y aprovechar la Internet”.

¿Cuál es una composición de ingresos interesante para los medios?

The New York Times , por ejemplo, ya tiene casi el 70% de sus ingresos por circulación y 30% por publicidad. Estaríamos contentos con llegar a una composición así.

¿Cuál es la estrategia de GN en las nuevas áreas?

Parque Viva es una apuesta importante de diversificación. Nos ha ido muy bien; es un negocio nuevo para nosotros, y todavía estamos aprendiendo, pero ya hemos tenido eventos muy importantes en el Parque.

Manuel Jiménez se mantiene en la empresa, ¿en qué áreas se centrará su aporte?

Él tiene afinidad con Sabores y nos estará apoyando con ese proyecto. También tenemos un portafolio de inversión donde nos apoyará y, por supuesto, en todo el negocio.











