Cambios en aeropuerto Tobías Bolaños restringen construcción de edificios

Variación en circuitos aéreos impone límites en zonas de San José y Heredia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José.

Mantener estándares de seguridad internacional en la operación del aeropuerto Tobías Bolaños obliga a poner restricciones en la construcción en altura en varios sectores de las provincias de San José y Heredia.

LEA: Registro de construcción de torres de más de 10 niveles aumentó en el 2016

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) redefinió los circuitos aéreos para la navegación de manera que las aeronaves vuelen, despeguen y aterricen de forma segura y sin obstáculos en esta terminal.

Las directrices se incluyeron en una nueva Circular Informativa Área (AIC, por sus siglas en inglés) que sustituye otra del 2007.

A partir de esta redefinición se restringe la construcción en altura en zonas de desarrollo importantes del Área Metropolitana, como algunos sectores de Mata Redonda (Sabana), parte del Paseo Colón, San José centro, San Rafael de Escazú, Santa Ana, Tibás, Belén, Heredia, Ulloa y Lagunilla.

Para que las constructoras puedan desarrollar un proyecto en estas zonas, se requiere de un aval de la DGAC para obtener los permisos municipales.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció que la medida golpea sus intereses. Jorge González, presidente de la agrupación empresarial, cuestionó la decisión y sugiere cambiar la ubicación de la terminal aérea.

"Nuestra posición como Cámara es que esto ha funcionado así hace años. Lo que se debe hacer es cambiar el aeropuerto, no la ciudad, y la tendencia es el desarrollo en altura; no queremos obligar a los desarrolladores a comprar afuera de San José porque resulta que la nueva directriz ahora no permite la construcción en altura en estos puntos", dijo González.

En este momento, están en revisión cinco proyectos inmobiliarios, según manifestó el director de Aviación Civil, Enio Cubillo, quien se reservó el nombre de los inmuebles por seguridad de los inversionistas.

La Cámara tampoco reveló información propia sobre la afectación a proyectos.

Sin embargo, La Nación conoció el caso de un proyecto del Grupo Inmobiliario del Parque (constructores de Torres del Paseo Colón).

José Luis Salinas, de la constructora, detalló que se trata de dos torres de 20 pisos en barrio Don Bosco, cuyo terreno había sido adquirido por inversionistas extranjeros.

"Eso es una desagradable noticia, ¿cómo de una forma dramática y espontánea alguien de un plomazo puede transformar la capacidad de desarrollo? Son miles de hectáreas en posibilidad de desarrollo de dos a cuatro pisos", dijo el empresario.

"Lo que están haciendo es que los propietarios de estas miles de hectáreas (en las zonas afectadas) se devalúen a una quinta parte. Sus tierras dejaron de valer. Si ya hay edificios construidos, ahora dicen que ya no puede", agregó.

La restricción fue calificada como "delicada" por el alcalde de Heredia, José Ulate, cuyo municipio se ve afectado por la medida. El alcalde aseguró que se reunirá con los alcaldes de San José y Escazú para analizar la situación.

No fue posible conversar sobre este tema con el alcalde de San José, Johnny Araya.

Respaldo

Enio Cubillo descartó que las medidas de la Dirección vayan a acabar con la construcción en altura, sino que es necesario revisar cada caso, pues según la ubicación, se define una altura segura para construir.

La AIC no define una cantidad limitada de niveles, aunque según denunció el presidente de la CCC, los proyectos que están siendo afectados no podrían construir más de cuatro niveles.

Según explicó Cubillo, el nuevo modelo consideró los obstáculos ya existentes, entre ellos, edificios y montañas alrededor del aeropuerto, por lo que en algunas zonas, depende de la altitud del terreno, se podrían construir edificios similares.

Una de las características particulares de este aeropuerto es que la pista se encuentra por debajo del nivel del terreno, por lo que los obstáculos que tiene en su perímetro ya de por sí son altos.

El director de Aviación Civil explicó que las anteriores AIC no contaban con respaldo técnico, por lo que el año pasado se convocó a un equipo interdisciplinario para contar con los estudios necesarios para definir las zonas.

Las autoridades de Aviación se encuentran revisando los circuitos para explorar la posibilidad de que tengan el menor efecto negativo sobre el sector inmobiliario.

En promedio, por año, se registran 60 edificios de altura que son las obras que tienen cinco niveles o más.

Si se observan las obras con más altura, es decir, que tienen entre 25 y 29 niveles, en el 2016 fue cuando más se registraron con un total de seis edificaciones, mientras que en los años anteriores se inscribió una por año.

En metros cuadrados, este segmento tuvo en el 2016 un mayor dinamismo, con 1.042.466, un 46% más, por las obras más altas.