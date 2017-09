Hotel Wyndham Herradura invertirá entre $8 y $12 millones en ampliaciones

San José.

El hotel Wyndham San José Herradura anunció que invertirá entre $8 millones y $12 millones para ampliar sus instalaciones, previendo un aumento en la demanda de hospedaje cuando abra el nuevo Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC)

El monto definitivo de la inversión sigue en análisis, según manifestaron los dueños del alojamiento.

La idea inicial es ampliar el actual edificio de ese complejo de hospedaje y reuniones con unas 160 habitaciones adicionales, con lo cual la oferta de esta empresa completaría 400 dormitorios, explicó Gustavo Araya, de la empresa Hotelera Bonanza, propietaria y desarrolladora.

Araya agregó que dentro del proyecto se está analizando también la opción de construir un nuevo hotel pequeño e independiente, el cual tendría alrededor de 60 habitaciones. Además, dijo que se están analizando las características y público meta de este nuevo centro, pero adelantó que de concretarse el proyecto sería otra cadena hotelera la administradora.

Para concretar este proyecto, hotelera Bonanza cuenta con unas cuatro hectáreas disponibles, exactamente detrás de las actuales instalaciones del hotel.

Araya reconoció que este proyecto se realiza ante el incremento de la demanda de hospedaje en el área central del país que causará la estimada pronta apertura del CNCC, que se contruye al frente de las instalaciones del Wyndhan Herradura.

De acuerdo con las consideraciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), inversionista y propietario del inmueble del CNCC, la apertura se realizará en el primer trimestre del 2018.

Necesidades

Según estimaciones del sector hotelero, divulgadas por Araya, se necesitarán alrededor de 2.500 habitaciones adicionales cuando el CNCC esté a plena actividad, dentro de unos tres o cuatro años. Esto porque en su área de influencia hay unas 3.000 habitaciones actualmente, con una ocupación promedio actual de un poco más de la mitad, lo cual dejaría libres unas 1.500.

El CNCC, en su pleno apogeo, podría atraer a 4.000 visitantes a la vez, los cuales demandarían hospedaje adicional en el casco central josefino y especialmente en las zonas aledañas. Se ocuparían las 1.500 que ya están libres y se necesitarían, entonces, unas 2.500 habitaciones adicionales.

Por su parte, Juan Carlos Borbón, gerente de proyecto del CNCC en el ICT, dijo que efectivamente existen al menos tres proyectos hoteleros, que se encuentran en distintas etapas de desarrollo en las cercanías del CNCC, cuya construcción se encontraría ligada a su apertura.

No obstante, Borbón dijo que no puede dar los nombres ya que son iniciativas privadas."Por respeto a las empresas desarrolladoras y por el tipo de negociaciones, los estudios y permisos que requieren, no podríamos brindar en estos momentos los nombres de los desarrolladores, hasta que estos estén consolidados".

Aparentemente se trata de un proyecto ubicado en terrenos detrás de donde se contruye actualmente el CNCC y otro presuntamente de la cadena Marriott, pero no se logró corroborar esta información.

A estos se une el anuncio de la cadena Hilton en el sentido de que tres nuevos hoteles (DoubleTree by Hilton Hotel San Jose-La Sabana; Hampton Inn by Hilton San Jose-La Sabana y Hilton Garden Inn Santa Ana), administrados por esa cadena, abrirán entre el 2019 y el 2021, en el área de influencia del CNCC.