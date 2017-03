Carlos Vargas: “Puedo tener transacciones en dólares, eso no es ningún problema”

Respuestas de Tributación a inquietudes sobre factura electrónica

El director general de Tributación, Carlos Vargas, conversó con La Nación sobre algunas de las dudas que han surgido sobre la factura electrónica y su aplicación para las operaciones en colones. En seguida un resumen.

En factura electrónica, ¿se permiten o no las facturas en dólares?

Lo primero es que el artículo 18 del Reglamento del Impuesto sobre las Ventas es lo que está vigente.

Y ese Reglamenteo establece que tienen que ser en colones.

Que tienen que expresarse en colones.

Eso ¿qué significa?

Esa palabra tiene una connotación especial. Yo puedo tener transacciones, o negociaciones comerciales que son en dólares, eso no es ningún problema, pero al final del día yo tengo que expresarla en colones.

¿Expresarlo a quién?

Tengo que expresarlo en la factura, porque así lo dispone el reglamento. Ahora eso no significa que yo no pueda tener la transacción en dólares."En el cuerpo de la factura (electrónica) se pueden poner una serie de elementos que respaldan la transacción comercial, por eso es que en facturación electrónica hay un espacio (un nodo) que se llama "otros", entonces la transacción se debe expresar en colones y en el espacio "otros" yo puedo incorporar texto o gráficos o ambos."En el espacio "otros" yo puedo expresar en dólares la transacción económica que yo estoy reflejando en colones y es parte del cuerpo de la factura, es la misma factura, no es una factura diferente, entonces yo tengo la expresión de la transacción económica en dólares y lo reflejo en colones, lo cual respalda en un solo documento el mismo hecho".

Usted me explica que el espacio "otros" que tiene la factura electrónica, donde se aclara que la transacción se realizó en dólares, es parte del mismo cuerpo de la factura. ¿Ese espacio "otros" funciona como título ejecutivo? Si se realiza un cobro judicial, por ejemplo, ese espacio "otros" ¿forma parte de la factura?

No necesariamente. Para que una factura funcione como título ejecutivo no solamente tiene que haberse emitido, sino que debe estar firmada por el receptor.

¿Hay alguna diferencia entre como un exportador factura actualmente y cómo debe hacerlo con factura electrónica?

Simplemente a nivel de detalle porque lo que estarían haciendo ellos es reflejar la transacción económica en el nodo "otros" en dólares, como ellos lo están negociando y expresar en colones el contenido monetario de esa transacción.

Actualmente, un exportador hace la factura en dólares, pero a Tributación le da el monto en colones.

Claro, ellos deben de reflejar en su contabilidad el tipo de cambio del día en esa transacción, porque al haber sido una transacción en dólares, y si hay algún crédito a favor de ellos, ellos deberían consignar si hay un excedente por diferencial (en el tipo de cambio) o hay una pérdida por diferencial.

Lo que cambiaría para un exportador que va a estar obligado a tener factura electrónica es que actualmente expresa el monto en dólares, y en la factura electrónica lo tiene que expresar en colones, pero hay un espacio que dice "otros" donde lo expresa en dólares.

Exactamente, y ese espacio "otros" no tiene límite en cuánto a su tamaño, pueden poner toda la información que ellos quieran. Si aclarar que si se han venido expresando facturaciones en dólares, eso ha sido al margen de lo que expone el reglamento.

¿Aún hoy en papel la factura debería hacerse en colones?

Sí, igual en el cuerpo de la factura se incorpora el detalle de la transacción que se hiciera en dólares.

Para un extranjero es extraño recibir la factura en colones.

La misma factura dirá el tipo de cambio que corresponda en ese momento.

Algunos abogados dicen que la Ley del Impuesto sobre las Ventas no dice que las facturas tengan que expresarse en colones y el reglamento sí, por lo que el reglamento, sobre el cual se basa la resolución de factura electrónica, es incorrecto.

En virtud del principio de inderogabilidad singular de reglamento, la Administración Tributaria no puede desconocer la aplicación del reglamento.











