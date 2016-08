Abogado del auditor externo de Yanber: ‘Ellos no dieron la información exacta y precisa’

Albán Ugarte Brenes, de la firma Ugarte y Asociados, fue el encargado de realizar los estados financieros auditados de la Corporación Yanber en el 2013 y el 2014. Los informes fueron usados para que la empresa obtuviera créditos bancarios.

Él fue denunciado por el Banco Nacional por una presunta estafa. Su abogado Alonso Salazar dijo que Yanber no entregó la información correcta para hacer la auditoría externa. A continuación un extracto de la entrevista con La Nación.

¿Por qué los estados financieros auditados, de su representado, difieren de los internos de Yanber?

La auditoría contratada por Yanber (a Ugarte y Asociados) es ordinaria, dentro del periodo fiscal, y toda la información se recibe de la administración de Yanber. La auditoría hecha por R. Artavia y Asociados recibe la información del fideicomiso, propietario de la empresa, que hizo una intervención en Yanber producto del descubrimiento de un aparente fraude.

”Hay un hecho que está claro, les dieron información distinta. Entonces, el resultado obviamente es distinto”.

¿Quiere decir que la información que recibió su representado no era la real?

No podríamos afirmar categóricamente que no fuera la real. Ahora, si al despacho Ugarte y Asociados le dieran la información que tuvo esta otra auditoría y, pudiera revisarla contra la recibida (por Yanber), ellos mismos podrían decir que recibieron información falsa.

”Sí le puedo decir que el despacho certificó (los estados financieros) con base en la información suministrada”.

”La denuncia contra don Albán solo dice que él fue el auditor que certificó los estados financieros, no que se haya prestado para certificar falsamente nada”.

La auditoría forense determinó que, por años, la información financiera interna de Yanber no era la real porque registraba ventas supuestamente ficticias a Panamá. ¿Sospecharon de la información?

El despacho hizo auditorías desde el 2010 al 2014; pero su padre, Albán Ugarte Camareno, que falleció en octubre del 2013, auditó del 2010 al 2012. No sabemos si sospechó (de las anomalías). Albán hijo no sospechó nada porque fue el mismo despacho que auditó, obviamente había plena confianza.

”Todos los bancos daban préstamos a Yanber, ningún analista de crédito dijo nada y para efectos financieros, la empresa era sólida. Antes del convenio preventivo, para nadie Samuel Yankelewitz no era sujeto de crédito” .

¿Qué hizo don Albán cuando se supo de la crisis de Yanber?

Él se desvinculó de Yanber seis meses antes de que se iniciaran los problemas.

¿El fideicomiso, propietario ahora de Yanber, llamó a cuentas a su representado?

Sí, en abril del 2016. Estuvieron todos los representantes de los bancos y hasta don Francis Durman. El cuestionamiento fue: ¿Por qué no vio, por qué no advirtió? Dijimos lo mismo, él solo vio el 2013 y el 2014.

”Luego cuestionaron las ventas supuestamente falsas hechas a Interplastic en Panamá. La respuesta fue que a Albán le dieron facturas de las ventas, declaraciones pagadas de impuestos y se confirmó las cuentas por pagar en Panamá. Desde el punto de vista de auditoría todo estaba bien”.

Cuando se supo del hueco financiero de Yanber, ¿don Albán se comunicó con Yanber para preguntar qué pasó?

Lo sentimos.

¿Cómo lo sentimos?

Sí, le dijeron lo sentimos, pero no te dimos la información correcta y precisa.

¿En Yanber reconocieron que la información financiera dada al despacho era falsa?

Fue el entonces director financiero de la Corporación que se lo dijo.

”Ahora, sale a la luz pública el escándalo y lo primero que dijo Albán fue, ‘espero no tener ninguna vinculación con algún acto irregular’. Entonces llamó a su contacto quien le reconoció y le dijo: ‘no te dimos la información exacta y precisa’.

”A Albán le dijeron que no era la información exacta, nunca reconoció si fue A, B, C o D; ni le dio la información correcta”.

”En el fondo le reconoció que fue utilizado y engañado para que emitiera estados financieros sin ninguna observación, reserva o nota”.

¿Qué hizo don Albán en ese momento?

Me llamó a mi, inmediatamente, y me preguntó qué hago.

”Entonces le pregunté: ‘¿Usted sabía algo?’. ‘No’. ‘¿Usted determinó algo?’. ‘No’. ‘¿Usted es partícipe de algún hecho irregular?’. ‘No, a mí me engañaron, según lo que me dijo el director financiero , me engañaron’”.

”Entonces le dije, tranquilo. Esperemos que en algún momento lo llamarán los acreedores, la administración (de Yanber) o el Ministerio Público. Cuando lo llamen, lo vamos a decir y aportaremos toda la documentación en defensa de los intereses de él”.

”Albán tiene otro problema, por secreto profesional, no puede revelar información que tiene o conoce de su cliente. La única forma válida de no incurrir en una violación del secreto profesional es cuando figura como denunciado en un hecho penal y lo hace para defenderse. Es la única forma de abrir su expedientes y decir: esto fue lo que me dieron, esto fue lo que yo hice y esto fue lo que certifiqué”.

¿En Yanber solo se comunicó con el director financiero? ¿No hubo comunicación con el gerente Ronald Soto o don Samuel Yankelewitz?

Ninguna de estas personas buscó a Albán, ni Albán los buscó. La reacción no es de satisfacción porque cuando se descubre que no le dieron información correcta y que nos veríamos posiblemente ante el Ministerio Público, la reacción no es muy agradable. No es de comodidad.

¿Por eso le pregunto si don Albán intentó comunicarse con otro representante de la empresa?

Eso fue en el momento. Además, la posición de don Samuel y sus ejecutivos fue de que hicimos un arreglo, le pagamos a todos los bancos y aquí no hay nada que protestar. Entonces desde esa tesitura, Albán importa poco o nada. Ellos entienden que todo se arregló y está bien.

Tras la denuncia del Banco Nacional ante el Ministerio Público, ¿cómo cambia el panorama para su representado?

No podíamos hablar de lo que va a pasar en el futuro o si más bancos presentarán una denuncia. Solo conocemos la denuncia del Banco Nacional.

”Sí le puedo decir que estamos en absoluta disposición de brindarles a las autoridades la cooperación necesaria para esclarecer la participación que haya tenido Albán y lo relacionado con las auditorías”.

”Nuestro interés es limpiar por completo la imagen de Albán y explicar que a él lo engañaron, pareciera que sí, y lo engañaron con estos papeles y esta documentación y ya la aportó”.

¿A quién la aportó?

Al Colegio de Contadores Públicos porque el fideicomiso presentó una denuncia contra Albán. Entonces, de oficio abrió un procedimiento disciplinario para determinar si, desde el punto de vista de la contaduría pública, hay falta o incumplimiento.

”Primero pidieron toda la documentación de las auditorías y se entregaron al Colegio.

¿Toda la información original está en el Colegio?

Absolutamente todo. Las bitácoras de auditoría, la documentación contable, todas las hojas de trabajo, los detalles de la facturación. Todo se aportó.

¿Qué pasó con la denuncia?

No sabemos. Estamos a la espera de la Fiscalía del Colegio.











