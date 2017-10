Banco Central advierte de riesgos al utilizar criptomonedas como el bitcoin

San José

El Banco Central emitió esta tarde un comunicado en el cual advierte de que los habitantes que adquieran monedas digitales, conocidas como criptomonedas, entre las cuales se encuentra el Bitcoin, lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo, pues no están respaldadas por la entidad.

"Toda persona que adquiera este tipo de activos digitales, ya sea como forma de ahorro o con el interés de usarlo como medio de pago, y aquellos que lo acepten con esa función en transacciones comerciales, también lo harán bajo su propia cuenta y riesgo, advirtiendo de que estarán incurriendo en operaciones no contempladas por las regulaciones bancarias ni por los mecanismos de pago autorizados por el Banco Central de Costa Rica", señaló la entidad.

Según el Banco, la alerta se emite en virtud de la información que ha circulado recientemente en el país, en relación con el uso de este tipo de activos.

Las criptomonedas son un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que operó fue el Bitcoin en el 2008, y han surgido otras con diferentes características y protocolos y han ganado terreno en el mundo.

El Bitcoin fue creada en el 2008 por un programador misterioso que se hacía llamar Satoshi Nakamoto. Bitcoin utiliza un protocolo descentralizado, apoyado en redes peer-to-peer (nodos que se comportan como iguales entre sí; actúan simultáneamente como clientes y servidores) y un sistema de firmas digitales codificadas para crear una divisa única, cuyo valor frente a otras monedas tradicionales se establece por la oferta y demanda de un sistema de fijación libre de precios.

El 4 de setiembre pasado, el Banco Popular de China, en conjunto con los reguladores bursátiles y de la banca, anunciaron la prohibición de que las empresas de ese país realicen colocaciones de criptodivisas como fórmula de financiamiento.

LEA:Precios del bitcoin y otras criptodivisas caen tras cambio de regulación en China

En Costa Rica, el Banco Central advirtió a los participantes del mercados financiero, de valores, de seguros y de pensiones, así como a las casas de cambio, agentes de remesas, sectores económicos y público en general, sobre los riesgos asociados a su adquisición con la intención de usarlas, ya sea como ahorro financiero o como medio de pago, en Costa Rica.

El Banco explicó en un comunicado que la Ley Orgánica del Banco Central, en sus artículos del 42 al 51, establece el colón como la unidad monetaria de la República de Costa Rica.

Asimismo, la ley designa al Banco Central como único emisor de los billetes y monedas en circulación y establece el poder liberatorio ilimitado del colón para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias, tanto públicas como privadas.

DEL ARCHIVO:El peligro de las criptomonedas

"Por lo anterior, el bitcoin y otras criptomonedas similares no cuentan con el respaldo del Banco Central de Costa Rica. De igual manera, al no ser emitidas por un banco central extranjero no pueden ser consideradas como moneda o divisa extranjera bajo el régimen cambiario, razón por la cual no están cubiertas por la seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad de la moneda, consagradas en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Banco Central", señaló la entidad.

La autoridad monetaria recalcó que el Banco Central y sus órganos de desconcentración máxima hacen énfasis en que no regulan ni supervisan de manera alguna estas criptomonedas como medios de pago, e incluso indicó que estas tienen impedimento de transarse por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) utilizado en nuestro país.

"Cualquier entidad financiera que, por algún motivo, se ve involucrada directa o indirectamente en la comercialización o uso de cualquier naturaleza de estos activos digitales con sus clientes, dicha operación se realizará bajo su propia cuenta y riesgo, así como la de sus clientes", añadió el Banco Central.

Lo anterior, añadió, en concordancia con la obligación establecida por la normativa prudencial sobre prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que impone el deber a las entidades financieras de realizar los análisis de riesgo necesarios con respecto a las nuevas tecnologías.