MEIC tramitó 64 denuncias por supuesto incumplimiento de Casas Vita

San José.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) informó acerca del trámite de 64 denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), por supuestos incumplimientos de contrato de la Inmobiliaria Casas Vita.

De esas 64 presentadas, un total de 32 ya fueron retiradas del ministerio, lo cual significa una presunta conciliación, detalló Cinthya Zapata, directora de apoyo al consumidor del MEIC. Zapata comentó que el MEIC no sabe los motivos de esos arreglos extraprocesales, pues se realizan entre los consumidores y las empresas.

Las otras 32 están vigentes y siguen el procedimiento en el MEIC y también pueden generar una conciliación si las partes se ponen de acuerdo, detalló Zapata. En caso de seguir el proceso, la CNC puede establecer sanciones económicas a la firma.

La funcionaria agregó que las denuncias, básicamente, se enfocan en incumplimientos del plazo acordado en los contratos para la entrega de las viviendas.

Los problemas con Casas Vita se reactivaron luego de que el miércoles se suscitara un incidente en sus oficinas centrales, donde una persona usó una retroexcavadora para dañar una pared del edificio. El hecho se presentó en el contexto de un reclamo judicial de la empresa Matra contra Inmobiliaria Casas Vita.

Muchos clientes de la inmobiliaria se quejaron en las redes sociales y en comentarios adjuntos a esa información por el trato y los atrasos de la empresa, luego de contratos firmados para obtener una casa. Se dice que se entregaron sumas de entre $500 y $16.000 para apartar la residencia (desde sistema de apartados hasta primas y gastos) y luego encontraron dificultades para la devolución, en vista de los atrasos.

José David Vargas, abogado de la Inmobiliaria Casas Vita, adujo que los atrasos en las entregas de residencias se deben a la excesiva tramitomanía del país y que cuando se compruebe algún tipo de incumplimiento la política de la compañía es conciliar y devolver el dinero adelantado.

Preocupación

Según Zapata, en el MEIC preocupa la situación de los proyectos que están mostrando atrasos, porque los consumidores tienen derecho a tener un plazo cierto para que se les entregue un inmueble.

"Dada la envergadura de la inversión, se debe tener certeza de que se les va a cumplir. Entendemos ciertas contingencias que pueden afectar el plazo (de entrega), pero no deben ir en contra del consumidor de tal manera que no esperan mucho tiempo y sin tener dinero de vuelta. Es como tener al consumidor cautivo, pues no le queda de otra que quedarse ahí", enfatizó Zapata.

El abogado Vargas aseguró que actualmente todos los proyectos están autorizados por el MEIC, lo cual es un respaldo de cumplimiento para el consumidor, aunque Zapata recordó que en el 2015 el departamento de Ventas a Plazo del MEIC interpuso una denuncia de oficio porque Casas Vita vendía proyectos no registrados en el ministerio.

El proyecto habitacional Los Arcos está en un 90% de entrega, destacó Vargas, pero una denuncia de Gabriel Bonilla advirtió de que las casas tienen puertas que no son para exterior y entonces se mojan y pudren, que la planta de aguas negras está mal construida y los materiales usados dentro de las casas no son de buena calidad.

Además, dijo: "Nos dejaron sin terminar las tapias de seguridad, sin completar las casas, y sin terminar las zonas verdes". Esto después de esperar dos años por la entrega.

Otro caso es el de Francinie Arias, en el proyecto Sole, ubicado en San Rafael de Alajuela. Ella explica que hace tres años apartó una vivienda en ese proyecto, con $500. El contrato se firmó con dos años de plazo, pero con la promesa de entrega en diciembre de ese primer año. Pero pasaron dos diciembres sin ningún movimiento y el contrato se venció en marzo.

Arias añadió que reclamaron el incumplimiento y tras ofrecimientos volvieron a pactar otra fecha de entrega, con igual incumplimiento. La cliente relató, también, problemas al retirar un cheque mediante el cual le devolvían el dinero aportado.

Zapata advirtió de que en muchos casos los clientes concilian con inmobiliarias una extensión de la fecha de entrega, quitan la denuncia inicial, pero luego de eso vuelven al MEIC a volver a denunciar a las compañías.