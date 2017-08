Tres superintendencias elegirán a su máximo jerarca este año

La Sugeval, Sugef y Sugese iniciarán la búsqueda de su máximo jerarca debido al vencimiento, este año, del nombramiento del superintendente que está a cargo de cada una de estas entidades.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), órgano adscrito al Banco Central, será el encargado de realizar el nombramiento de los funcionarios.

Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo, confirmó que, por primera vez, la elección de candidatos se realizará mediante un concurso público por una empresa especializada en el reclutamiento de personal.

El primer proceso de selección será para designar a la persona sucesora de Carlos Arias en la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Arias dejó el cargo a comienzos del mes anterior. El Conassif realiza una contratación directa de una compañía, por ¢11,4 millones, para que se encargue de la designación de una terna de candidatos.

Los próximos concursos serán para escoger a quienes dirigirán la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendente General de Seguros (Sugese).

A Javier Cascante, jerarca de Sugef, se le vence el nombramiento el próximo 16 de octubre. Mientras que la designación de Tomás Soley, superintendente General de Seguros, finaliza el próximo 7 de noviembre.

El presidente del Consejo explicó que los actuales jerarcas de las Sugef y Sugese podrán participar en el proceso de reclutamiento si su decisión es optar por la reelección.

Cascante aseguró que la elección del superintendente es una decisión del Conassif. "Estoy enfocado en mi trabajo y no me he puesto a pensar si continúo o no", recalcó.

Por su parte, Soley dijo que valorará si concursa o no en el momento que se defina el esquema de nombramiento.

Características.

Cada superintendente es designado en el cargo por un periodo de cinco años y son los principales responsables de la supervisión de entidades públicas y privadas del sistema financiero costarricense. En este caso en los temas bancario, de valores y de seguros.

El presidente del Conassif confirmó que se mantendrá la actual estructura de remuneración de las personas a elegir. Actualmente, el salario mensual promedio de un superintendente es de ¢9,5 millones en promedio, según la escala salarial creada por el Banco Central.

Los tres jerarcas que sean elegidas deberán cumplir con requisitos legales básicos como contar con estudios universitarios en ciencias económicas y un mínimo de 10 años de experiencia laboral en la dirección de entidades públicas o privadas del sector financiero.

"Las personas que se designen deberán continuar con el proceso de implementar la supervisión basada en riesgo y que fortalezcan los gobiernos corporativos de las entidades supervisadas", afirmó el presidente del Conassif.

La Sugef, Sugeval, Sugese y la Superintendencia de Pensiones (Supén) iniciaron, desde el 2012, un amplio proceso de modificaciones reglamentarias.

La Sugef es, por ahora, la entidad que más cambios ha implementado en los últimos cinco años.

Las modificaciones más relevantes fueron las relacionadas con la calificación de riesgo de deudores, nuevos parámetros para otorgar créditos en dólares o nombramiento de los miembros de junta directiva.

"Muchas de las normas emitidas han tardado varios años en elaborarse como la de gobierno corporativo o la de riesgo de mercado. El proceso de cambiar o ajustar regulaciones debe hacerse con mucho cuidado y delicadeza", recalcó Cascante.

El trabajo de Sugese ha estado ligado al proceso de apertura del mercado de seguros en Costa Rica.

"Buscando mayor transparencia para el mercado, se emitió el reglamento de defensa y protección al consumidor de seguros. Además, se ha puesto mucho énfasis en la automatización de procesos y entrega de servicios por medio de firma digital al ciudadano", señaló Soley.

Por su parte, en Sugeval, los principales cambios fueron en una reforma integral a las reglas para el financiamiento de proyectos de infraestructura y los procesos de titularización de obras.