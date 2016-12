Presidente del Banco Central: ‘Gobierno se ve tentado a disparar tasas de interés’

El presidente del Banco Central de Costa Rica, Olivier Castro, considera que es sano para las finanzas públicas que el Gobierno pueda financiar su déficit de la manera que mejor considere, ya sea con deuda externa o interna.

Según la Constitución Política, toda obligación económica en el exterior que contraiga el Poder Ejecutivo debe tener autorización de la Asamblea Legislativa costarricense mediante la aprobación de una ley, tal y como sucedió con la reciente emisión de unos bonos soberanos internacionales, por un total de $4.000 millones.

Castro manifestó su preferencia porque el Ministerio de Hacienda tenga libertad para endeudarse de la manera que más le convenga, para que de esa manera no hayan choques con las acciones que toma el Central, por ejemplo, en los ajustes de las tasas de interés.

El jerarca hizo los comentarios ayer, durante la presentación del Programa Macroeconómico para los años 2017 y 2018, en el que la entidad proyecta que el déficit fiscal sea del 5,9% del Producto Interno Bruto para el próximo año.

Al igual que en anteriores presentaciones, Castro insistió en que uno de los mayores riesgos para alcanzar la programación económica es la falta de avance en la reforma fiscal.

¿De dónde surge la idea de darle más flexibilidad al endeudamiento de Hacienda?

Nosotros (el BCCR) analizamos las cosas económicas y evidentemente el Gobierno se ve limitado para conseguir los recursos y en algunos momentos el Gobierno se ve tentado a disparar (hacia arriba) las tasas de interés, creyendo que con eso consigue los recursos y eso no es necesariamente cierto.

’’Lo que puede lograr es una guerra de precios para los mismos recursos, eso no tiene ningún sentido.

¿Esa flexibilidad para Hacienda la considera con o sin reforma fiscal?

Debería tenerla permanentemente. El cómo se financia el Gobierno después de que la Asamblea apruebe un presupuesto que tiene un déficit debería ser libre. La Tesorería es la que está en el día a día de esas cosas. ¿Y por qué limitar el uso de un recurso o de otro? Es decir, no le encuentro ningún sentido. Aquí tenemos esa restricción y me parece que es innecesaria.

Pero es un mandato constitucional, tiene que pedir permiso...

Obviamente. Una cosa como esa la tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. No solamente porque lo dijo el Banco Central, Hacienda lo va a hacer.

¿Lo que usted propone es entonces una ley para que Hacienda haga emisiones de deuda sin límite de tiempo?

El límite lo da el presupuesto que tiene un aumento de deuda. A lo que no le encuentro sentido es a la forma en que se aprueba el presupuesto, que toda esa deuda tenga que ser interna, porque ese monto usted lo puede dividir entre deuda interna y externa, es lo que se considera normal.

Cuando el déficit va creciendo más y más, el efecto interno es un estrujamiento. ¿Se ha puesto ese tema en la mesa de la junta directiva del Central?

Usted sabe que el Banco Central en materia fiscal no se mete mucho, por no decir que no se mete en nada. Pero hay cosas que sí le llaman la atención al banco: son las políticas que pueden afectar la estabilidad. El banco ha venido propiciando una reducción de tasas de interés. (Entonces), si la forma en que se financia el Gobierno tiene cierta tendencia a que no se dé (la baja en las tasas), debemos buscar una solución y una es esa.

¿Esa presión la ve para el 2017?

Debería ser para el 2017. Debería haber una modificación a la ley de tal manera que siempre la Tesorería tenga la facultad de decidir dónde coloca su deuda.

¿Esto quedará en el documento del Programa Macroeconómico?

En el documento del Programa Macroeconómico no, pero lo que yo dije sí. Ahí está (al referirse a sus declaraciones).