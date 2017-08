Presidenta del BCR: 'Audios no son públicos'

Mónica Segnini, presidenta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que los audios de las sesiones de Junta Directiva no son públicos y deben entregarse solo si los directores lo aprueban.

Segnini aseguró que la decisión de la Directiva, del pasado 3 de agosto, es necesaria para proteger información del Banco.

– ¿Por qué se acordó limitar el acceso a los audios de las sesiones de Junta?

– El Banco se ha visto bastante impactado por las filtraciones (a la prensa) por el mal manejo de la información. A mi como presidenta me corresponde controlar que le manejo de la información sea por los canales oficiales.

"Había una directora (Paola Mora) que pidió los audios, cosa que no es costumbre y no explicaba las razones. Consideró que la vía correcta es pedirlos a la Junta. Los audios no se entregan de manera deliberada, solo son un documento de apoyo, lo oficial son las actas".

– ¿Tenían sospechas de que la solicitud de los audios era para filtrar?

– No le puedo decir si todos piensan eso. Lo expuse de manera transparente porque ella (Paola Mora) no lo solicitó a la Junta. Entonces quise que todos supieran que ella lo solicitó y que se valorara la conveniencia o no para el BCR.

"En lo acordado se dejó claro de que audios solo son un soporte técnico, el plazo de destrucción de los audios por no se un documento oficial y tercero la conveniencia de que el director que necesite la grabación lo solicite a la Junta".

– ¿Por qué la decisión se tomó ahora en medio de enfrentamientos dentro de la Directiva?

– No, son medidas necesarias en protección del manejo adecuado de la información del Banco. Solo quiero que se usen los canales oficiales. Creo en la transparencia y que los costarricenses sepan qué se hace en el Banco.

– ¿El acuerdo de limitar el acceso a los audios no va en contra de la transparencia que usted menciona?

– Usted considera que el audio es una información que debe ser pública.

– En los bancos estatales todo el público, excepto lo que está cubierto por el secreto bancario.

– En los audios hay temas de confidencialidad, de secreto bancario y de estrategia comercial. Jamás podría ser el audio un tema público.

"Además los directores deliberamos de manera abierta un tema privado, no es que estamos en el Parque Central".