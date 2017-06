Gobierno achaca a la prensa problema de liquidez de Bancrédito

El Gobierno achacó a la prensa los problemas de liquidez del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

Según el Poder Ejecutivo, las publicaciones periodísticas de un medio de comunicación (no detalla cuál) generaron incertidumbre sobre la entidad financiera y la no renovación de depósitos a plazo por parte de entidades públicas y privadas.

Así consta en el acta del Consejo de Gobierno, del pasado 25 de mayo, cuando se decidió el cierre de la operación comercial de la entidad financiera.

"Este riesgo reputacional de Banco Crédito Agrícola de Cartago se agudizó de manera particular a partir del mes de febrero 2017, producto de nuevas publicaciones en un medio de prensa y de la no renovación de inversiones, ya no solamente por parte del sector privado sino del sector público", se detalla en el acta de la sesión del Consejo del cual tiene copia La Nación.

Para el Poder Ejecutivo hubo decisiones erróneas, en el pasado, que afectaron la operación de la institución pública.

Entre las medidas señaladas está la decisión de trasladar la administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade) al Banco de Costa Rica.

"La actividad comercial del Banco Crédito Agrícola de Cartago ha sido deficitaria por casi una década. Si bien las utilidades han sido positivas en este periodo, al sensibilizar las mismas eliminando los ingresos provenientes de actividades fuera de la intermediación financiera, queda de manifiesto que dichas utilidades han sido negativas", detalla el acuerdo del Gobierno.

Asimismo, el Gobierno reconoció que los resultados de la directriz de obligar a las instituciones públicas a invertir en Bancrédito no fueron los esperados.

Lo anterior en parte porque el sector privado concentra el 80% de las captaciones de la entidad bancaria, según el Ejecutivo.

Pesquisa legislativa.

Por otra parte, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, aprobó la apertura de una investigación sobre la situación financiera de Bancrédito.

Los diputados buscan ahondar en las razones del Gobierno para decidir sacar al banco de la intermedicación financiera, es decir, de captar y prestar dinero al público.

La Comisión acordó llamar a comparecencia a Ronald Rojas, presidente de la Junta Directiva del Banco; y a Gerardo Porras, gerente general.

También deberán asistir Helio Fallas, ministro de Hacienda; y Sergio Alfaro, jerarca de Presidencia. Ambos lideraron los intentos de fortalecimiento de la entidad financiera durante el último año.

Los legisladores también convocaron a Julio Baltodano, secretario general de la Unión de Empleados de Bancrédito.