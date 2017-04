Omisión en el BNCR deja convención colectiva al borde de la prórroga

Ministerio de Trabajo considera que entidad bancaria no formalizó denuncia del acuerdo

San José.

Una omisión del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en el trámite para renegociar la convención colectiva podría extender, por tres años más, los beneficios del actual acuerdo laboral con los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) confirmó a La Nación, este martes 4 de abril, que la institución bancaria no ha realizado la denuncia formal del acuerdo, requisito necesario para proceder a revisar su contenido.

El Banco tenía hasta el 30 de marzo anterior para remitir un documento formal ante el Departamento de Relaciones Laborales del MTSS.

El artículo 83 del acuerdo establece que la convención podrá ser denunciada entre uno y tres meses antes de su vencimiento, que será el próximo 30 de abril; en caso de que esto no ocurra se prorrogará, automáticamente, por un periodo igual al que estipulaba el contrato previo.

Carta de la discordia.

Juan Carlos Corrales, gerente general del BNCR, envió una carta a Harold Reyes, secretario general del Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana), el pasado 20 de marzo, en la cual se informaba que se procederá a denunciar la totalidad de la convención. El oficio fue remitido a la cartera de Trabajo el mismo día.

Sin embargo, Nancy Marín, viceministra de Trabajo, explicó que ese documento no es la denuncia formal y para el Ministerio el acuerdo no será renegociado.

"No hay una denuncia. No sé si el Banco tiene una claridad de cómo se denuncia, puede ser que ellos crean que es la denuncia, pero no lo es. La denuncia es un acto formal que tiene que hacer alguna de las dos partes (banco o trabajadores)", enfatizó Marín.

La funcionaria puso en duda si los abogados del Banco tienen conocimiento de cómo debe realizarse la denuncia de la convención colectiva.

Pese a lo anterior, el Banco Nacional informó, por escrito, de que sí denunció la convención y este mes de abril comenzarán las negociaciones con el sindicato.

Bernardo Alfaro, subgerente general de Riesgo y Crédito, junto con Jacqueline Chacón, asesora de la Gerencia General, fueron los designados para hacer la renegociación.

Hasta febrero anterior, el Nacional tenía reportada una planilla de 5.464 personas. Los beneficios de la convención no cubren a la alta gerencia del Banco ni a la Junta Directiva.

El Presupuesto Ordinario 2017 del Banco Nacional, entregado a la Contraloría General de la Repúbica (CGR), proyectó un gasto en beneficios amparados en la convención por más de ¢38.570 millones, según muestran los documentos en poder de La Nación.

Entre los principales pluses salariales está la retribución por años de servicios, por la cual el Nacional estima pagar ¢18.433 millones. En dicho rubro destaca el pago de antigüedad del 3% al salario base y el incentivo conocido como méritos.











