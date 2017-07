Junta Directiva del BCR suspende por tres meses al gerente general Mario Barrenechea

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) suspendió por tres meses al gerente general de la entidad financiera, Mario Barrenechea.

La medida fue confirmada por la presidenta de la Junta Directiva del BCR, Mónica Segnini, en una breve respuesta por WhatsApp, la cual más tarde fue ampliada por teléfono.

La presidenta del BCR agregó que la suspensión se mantendrá mientras transcurra "la investigación", por lo que se acordó que sea prorrogable si es necesario.

El Banco de Costa Rica está siendo investigado en este momento por una comisión especial legislativa, aprobada el miércoles de la semana pasada, por presuntas irregularidades con créditos millonarios otorgados por esta entidad financiera.

Uno de los créditos que está en medio de la polémica es por $20 millones y lo otorgó el BCR a la firma Sinocem, importador de cemento desde China, y que está presidida por el empresario Juan Carlos Bolaños.

Se le consultó a la presidenta si la decisión de suspender a Barrenechea está asociada con estos dos créditos.

"Por la Ley del Sistema Bancario Nacional, todo el tema del secreto bancario y la protección de datos privados, yo no me puedo referir a temas de crédito, pero no fue por esa investigación que se tomó la decisión, por ese acuerdo de la Asamblea Legislativa, sino por una serie de informes que ha tenido en conocimiento la Junta e información que consideró conveniente tomar la decisión", explicó la Presidenta.

Mediante un comunicado, el Banco de Costa Rica indicó que la separación se hizo “como medida preventiva mientras se realiza una investigación exhaustiva de algunos hechos que merecen la máxima atención de este órgano colegiado”.

“En cumplimiento del deber de vigilancia, la debida diligencia y de acuerdo a nuestras atribuciones legales y en protección de los intereses del BCR, es que resolvimos separar temporalmente de su cargo al señor Barrenechea”, aseveró Segnini en dicha comunicación.

“La ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Ley de Protección de Datos Personales nos impiden brindar mayor información, sin embargo esta medida va en función de asegurar a los costarricenses la protección de sus intereses en el BCR”, añadió Segnini.

Segnini detalló que la votación fue cinco a favor y dos en contra. Los directivos que apoyaron la decisión fueron Francisco Molina, Evita Arguedas, Gustavo Arias, Alberto Raven y Mónica Segnini. En contra votaron Paola Mora y Rónald Zúñiga.

La presidenta añadió que, por ley, la suspensión se debe realizar con goce de salario.

Se trató de localizar en su teléfono celular a Barrenechea, pero su asistente, Andrea Morales, informó de que no se iba a referir al tema.

La gerencia del BCR quedará de manera interina en manos de Leonardo Acuña, quien se desempeña como subgerente general de la institución, informó Segnini.

Mario Barrenechea ocupa la posición de gerente general desde enero del 2015.