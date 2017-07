Gobierno prevé enviar en agosto proyecto de ley para transformar Bancrédito

El Gobierno prevé enviar en agosto próximo a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para transformar el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) en un banco de fomento y desarrollo.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, reconoció este martes 4 de julio que aún no tienen listo el documento definitivo, pero confirmó que será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias.

El periodo extraordinario del Congreso va del 1.º al 30 de agosto. En dicho plazo es el Poder Ejecutivo el que dispone el orden del día de discusión para los diputados.

"Estamos trabajando en el proyecto de ley. No quiero apurar un proceso que además, de llegar a la Asamblea Legislativa, no sería conocido de inmediato. Pero definitivamente estará presentado durante las sesiones extraordinarias para su trámite", aseguró Alfaro.

El jerarca añadió que el proceso de salida de la institución de la intermediación financiera es gradual y no puede acelerarse.

"Prefiero no aventurarme a decir algo de más porque, si hoy hay incertidumbre, no me puedo poner a batear sobre este tema", aseguró Alfaro.

El Consejo de Gobierno aprobó, el 25 de mayo anterior, cerrar el negocio de la banca comercial de Bancrédito como plazo máximo el 31 de diciembre próximo.

Sobre los reclamos de los trabajadores, el Ministro dijo que el Gobierno dará apoyo al Banco si es necesario, pero hasta cuando la Junta Directiva del la institución finalice el estudio para determinar a cuántos empleados despedirán.