Cartagineses se despidieron con nostalgia y flores

Cartago y San José. “Hasta que da cólera que cierren Bancrédito”, lamentó un peatón que pasó frente a la sucursal principal de la institución, ubicada en el centro de Cartago.

El sentimiento de pesar y frustración es compartido por clientes, empleados y exempleados de la entidad financieras que este viernes presenciaron el cierre de las oficinas de atención al público.

Bancrédito fue fundado en 1918 con el nombre de Banco Crédito Agrícola de Cartago. En la agencia central está la placa que recuerda ese hecho.

Allí, frente a ese rótulo, Esperanza Cerdas, exempleada de la entidad, dejó un ramo de flores para despedirse de la institución que le dio trabajo entre 1968 y 1998.

“Esta institución es queridísima y es emblemática para nosotros los cartagineses, como exfuncionaria no puedo olvidar tantos y tantos momentos que vivimos aquí y tantas cosas que nos dio este Banco”, declaró la mujer.

El Banco despedirá a un total de 560 trabajadores. De ellos, 285 ya recibieron la notificación de su despido, con un costo cercano a ¢4.000 millones en pagos de los beneficios legales, explicó el gerente general, Gerardo Porras. Otros 275 empleados quedarán desvinculados a finales de agosto, pero todavía no se tiene el monto a destinar en sus liquidaciones.

Mientras tanto, en las oficinas en San José, frente al costado sur del Parque Central, también se percibía incertidumbre.

Carlos Masís, encargado en la parte de comercio afiliado, trabaja para la institución hace 26 años. “Todavía no sé si me voy a quedar, no estoy dentro de la lista de los 300 que ya les entregaron la carta, pero no nos han dicho nada”, expresó.

“Ahora estaba de activador de tarjetas pero trabajo para el banco hace casi 33 años. Todavía tenemos que venir el lunes, nos dijeron que viniéramos unos días mientras se determina a quién se le vende lo de las tarjetas, explicó Carlos Fuentes, empleado en esa sucursal.

Clientes fieles. Según datos de la sucursal de Bancrédito en Cartago, este viernes atendieron a más de 500 clientes, quienes se acercaron a cerrar cuentas, retirar ahorros y trasladas certificados de depósito a plazo, entre otras gestiones.

A las 4:00 p. m. aún había fila en las afueras de esa oficina.

Doris Moya, vecina de Paraíso, afirmó que esperó hasta ayer para cancelar sus cuentas porque no tuvo tiempo de hacerlo antes. Ella mantuvo cuentas bancarias con Bancrédito durante los últimos 30 años.

Gerardo Cerdas, de 50 años de edad, acudió a trasladar un certificado de depósito a plazo que lo ha atendido por 32 años.

“El ambiente hoy (ayer para el lector), en la sucursal, era triste, pesado, muchas caras largas”, comentó Cerdas, quién es vecino de El Tejar.

“Me duele mucho porque ese banco iba a cumplir 100 años el otro año”, aseveró Carlos Céspedes, otro cliente. “Desde hace 25 años soy cliente directo, pero recuerdo que de carajillo venía con mi papá y él depositaba hasta ¢10 ...”, recordó.

También acudió clientela a la agencia josefina. Soy clienta del Banco hace tiempos, tenía una cuenta de débito, ahora vine a retirar un poquillo que tenía. Tengo que ver en qué Banco hago todas las cosas, expresó Reina Quirós, de San Sebastián.

A partir de este lunes Bancrédito mantendrá abierta solo una ventanilla en la sucursal de San José centro, y otra en Cartago, hasta el 28 de julio.