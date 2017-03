Reingreso de aguacate Hass mexicano a Costa Rica depende de prueba molecular

Ofrecimiento tico en reunión bilateral

El examen de laboratorio para garantizar que el alimento no tiene mancha del sol lo pagarían los importadores

San José.

El aguacate Hass mexicano podría volver a venderse en Costa Rica, siempre y cuando supere un examen molecular de laboratorio, en puesto de entrada, que garantice que la fruta viene libre de la enfermedad de la mancha del sol.

El ofrecimiento costarricense de reanudar la entrega de permisos fitosanitarios para la importación se puso sobre la mesa en una reunión bilateral realizada en México el martes 28 de febrero pasado. En ella participó el director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Marco Vinicio Jiménez.

El costo de la prueba de laboratorio sería cubierto por los empresarios que importen la fruta.

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) costarricense suspendió, desde el 5 de mayo del 2015, la entrega de permisos de importación de aguacate Hass de México, el principal productor y exportador mundial de esa fruta, y de otros ocho mercados (Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, República Bolivariana de Venezuela y el estado de Florida, en Estados Unidos).

La medida se basó en la protección fitosanitaria, pues en esos países está presente la enfermedad de la mancha del sol, que no se ha detectado en Costa Rica.

A partir de ese bloqueo, se presentaron protestas de importadores del alimento, de restaurantes clientes de esa fruta y de cámaras del sector privado. Posteriormente, México amenazó con abrir un proceso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Costa Rica. Incluso, denunció el caso ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, apoyado por Guatemala, en julio del 2015, pero hasta ahora no ha solicitado la apertura de un proceso de investigación.

Ante la obstrucción para importar desde México, el mercado costarricense se ha abastecido con fruta Hass de Chile, Perú, Colombia y en menor medida de Estados Unidos. También se acudió a internar en el país más cantidad de variedades criollas de Centroamérica, especialmente de Nicaragua, y recientemente se comenzó a consumir fruta criolla comprada en República Dominicana.

Randall Benavides, presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, dijo que ese gremio está dispuesto a pagar las pruebas de laboratorio, pero solicitó que se hagan en periodos cortos para evitar que el aguacate se mantenga mucho tiempo en bodegas y se madure. Pidió, además, que las pruebas sean transparentes, que se tenga acceso a los resultados y que, en caso necesario, se puedan hacer otros análisis en laboratorios fuera del SFE.

Más rapidez. El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, dijo que se está trabajando precisamente para garantizar que las pruebas moleculares a la semilla del aguacate Hass importado se hagan con mucho más rapidez. Para eso se requiere contratar a dos técnicos de laboratorio para el SFE y ya se presentó la solicitud ante la Autoridad Presupuestaria.

En lo relativo a la prueba molecular, Arauz se justificó en la necesidad de garantizar al productor costarricense que no ingresará la enfermedad de la mancha del sol. Explicó que desde hace seis meses los especialistas en biotenología del SFE realizan un excelente trabajo para definir las pruebas moleculares en semilla, algo acerca de lo que hay muy poca información en el mundo.

Benavides enfatizó que los importadores piden también que se cumpla la ley fitosanitaria, la cual exige que la semilla o cualquier otro material de reproducción en los viveros sea certificado como libre de la mancha del sol.

Los importadores también estiman que las pruebas de laboratorio deben ser aleatorias y que la cantidad de exámenes para cada importador se puede disminuir con el tiempo, si sus resultados comprueban que no hay presencia de la mancha del sol.

En tanto, Jiménez explicó, este viernes 3 de marzo, que México se reservó el derecho de solicitar algunas cosas y que acordaron intercambiar información, especialmente cuando Costa Rica tenga ya todo el detalle listo.

Por lo tanto, dijo Jiménez, no es posible determinar alguna fecha para un eventual acuerdo bilateral entre los dos países para el comercio del aguacate.

El encargado de asuntos jurídicos y de prensa de la embajada de México en Costa Rica, Óscar Holguín, dijo este viernes que no se ha notificado al gobierno de México que esto vaya a ser así (reanudación de entrega de permisos de importación condicionada a pruebas de laboratorio), por lo que en tanto no se informe oficialmente de algún cambio en la política actual al respecto, no se pueden referir al asunto.











