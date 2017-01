China aumentó en un 60% su inversión extranjera en energías renovables

Durante 2016

China, el primer inversor mundial en energías renovables, aumentó en 2016 un 60% sus inversiones en energías limpias en el extranjero, hasta $32.000 millones, indicó este viernes un informe del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

"China no solo aumenta sus inversiones domésticas en energías bajas en carbono a un ritmo impresionante sino que además acelera su expansión internacional", indica en un comunicado Tim Buckley, uno de los autores del informe, que toma en cuenta los proyectos que superan el millón de dólares, incluidas centrales hidroeléctricas.

El aumento de las inversiones en 2016 forma parte del plan quinquenal chino (2016-2020), que prevé 341.000 millones de euros de inversiones en renovables, según cifras publicadas esta semana por Pekín.

En 2016, la mayor inversión china en el extranjero fue la compra en Brasil, por unos $13.000 millones, del 24% de CPFL Energía, una compañía de distribución eléctrica.

El gigante asiático también invirtió en Australia, Chile, Pakistán, Indonesia, Alemania, Egipto y Vietnam.

Los proyectos van desde la producción de litio (compra de acciones de SQM, el principal productor chileno), que se utiliza en las baterías de los coches eléctricos, hasta la fabricación de pilas solares (Vietnam) y de módulos fotovoltaicos (Alemania), pasando por los proyectos hidroeléctricos.

"El ritmo y el crecimiento de las inversiones chinas ilustra de manera tangible la posición dominante que ahora ocupa el país en toda la filial industrial de las energías limpias", explica Buckley.

Estados Unidos, el segundo inversor en renovables a nivel mundial, "ya está perdiendo terreno frente a China", afirma este experto.

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de Bloomberg New Energy Finance, China invirtió en 2015 cerca de $100.000 millones en renovables en su territorio, dos veces y medio más que Estados Unidos.

A pesar de estas inversiones récord en energía hidroeléctrica, eólica, solar o geotérmica, la producción energética china sigue apoyándose principalmente en el carbón.