Patricia Mora: Mi pregunta es que me dé, por favor, los nombres que don Ottón Solís le pidió y que usted dijo que se le ha olvidado. ¿Con quiénes almorzó? Hay fotos de con quienes almorzaba, con quienes se veía no sé dónde y con quienes se reunía. ¿Quiénes han intercedido, si es que lo han hecho, para que haya treinta y dos adjudicaciones de la Comisión Nacional de Emergencias a usted? Haga un esfuerzo rápido, de memoria, porque es muy corto el tiempo y me da los nombres.