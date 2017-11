"Ella vino ayer como a las 6 p. m. y la hija no estaba. La casa estaba sola, pero ella logró entrar y los esperó adentro. No sé por cuánto tiempo se iba a quedar, pero sí de fijo iba a pasar la noche aquí, traía una maletita grande. Era muy tranquila y no se asustaba fácilmente, por eso no entendemos bien qué pasó.