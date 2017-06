Carlos Batres: 'Lo que no acepto es que me insulten'

Le molestó que un analista arbitral le llamara vagabundo. En Guatemala, advierte, se le llama vagabundo al mendigo.

Y si en Costa Rica "vagabundo" es el que no hace mucho en su trabajo, Carlos Batres advierte que no deja de trabajar: anda por todo el país capacitando y buscando réferis, graba en video los entrenamientos de los árbitros para analizarlos y no cesa de instruirlos.

Considera —más bien así se lo han dicho otros— que desde su llegada el arbitraje tico ha mostrado mejorías.

