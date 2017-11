"Durante mi carrera he vivido momentos importantes, pero hay uno que me marcó. Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con la yema de los dedos. Y luego el derecho repitiendo el movimiento; y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero sí un poco me emputé", dice Valderrama en un video que se ha hecho viral.