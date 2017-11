“Lo que me molesta es que todo el mundo invente estas historias sobre mi presencia en París. Vine con el acuerdo de mi entrenador, cuando llegué tuve un encuentro con él. Me dijo que me quería ayudar a alcanzar mis objetivos personales y colectivos. No estoy aquí para crear problemas. Conozco mi papel en el campo y hago lo que mi entrenador me pide”, continuó el futbolista, que marcó un penal y falló otro ante Japón.