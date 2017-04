Roger Federer vuelve a derrotar a Rafael Nadal y gana el Masters de Miami

Tercera vez en el año que vence al español

El tenista Roger Federer volvió a derrotar a Rafael Nadal, esta vez en el Master de Miami, y se coronó campeón.

Federer superó 6-3 y 6-4 al tenista español, al que ha vencido este año en tres ocasiones, incluida la final del Abierto de Australia, en enero, y los octavos de final del Indian Wells, en marzo.

Pero además de las tres victorias de este 2017, Federer ya contabiliza cuatro consecutivas contra el ibérico, algo que nunca había hecho en toda su carrera, según datos de Mister Chip.

Con su triunfo el suizo consigue su tercer título en este torneo (2005, 2006 y 2017). Diferente historia para Nadal, quien ya suma cinco finales y ningun trofeo.

Para Federer este fue su cetro número 91, de los cuales 26 son en torneos Masters 1000.Durante el juego de este domingo la definición recayó en dos quiebres hechos por Federer, uno en el noveno game del primer set y otro en el segundo.

Ese último le sirvió para despegarse 5-4 y quedó a las puertas de la victoria, que logró con su servicio en el game siguiente.

"No tengo 24 años, así que las cosas han cambiado en gran manera y probablemente no voy a jugar ningún evento de corte de tierra batida excepto el francés (Roland Garros)", señaló Federer, de 35 años. El suizo añadió que "eso es lo que se va a ver, necesito descansar, mi cuerpo necesita sanación, también necesito tiempo para prepararme, probablemente se me verá de nuevo en Francia".











Federer se llevó un premio de $1.175.505 y 1.000 puntos para el ranquin, donde ahora será cuartos. Mientras que Nadala ganó $573.680 y 600 puntos, por lo que se mantiene quinto.