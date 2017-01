Roger Federer vuelve a la gloria al vencer a Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El suizo Roger Federer volvió a sentir la adrenalina de ser campeón de un Grand Slam al vencer al español Rafael Nadal en una final épica en el Abierto de Australia con un marcador final de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3.

Los dos tenistas lucharon en una batalla campal con muchos errores por parte de los dos experimentados jugadores.

El primer set fue para el suizo con un 6-4, siendo el set más cerrado del juego, pero luego se vendría mucha inestabilidad en el saque por parte de Federer y Nadal.

Para el segundo set Nadal se repuso con un 6-3, pero para el tercero tendría su peor set del juego cayendo 1-6.

No obstante, Nadal no se dejó vencer y ganó el cuarto con un claro 6-3. La final no se podía definir de otra manera que con un quinto set.

En dicha instancia, Nadal empezó con la ventaja, pues ganaba 3-2 el set, pero Federer se repuso y colocó el partido 5-3 con su servicio para cerrar el partido.

Federer tuvo cuatro puntos para partido que Rafael Nadal supo evitar, pero luego de un reto del suizo se comprobó que su última pelota ingresó y volvía a ser campeón de un Grand Slam.

El suizo lo celebró a más no poder, pues ha venido de muchas lesiones y le significa su quinto título en Australia.

Roger Federer ganó el Abierto de Australia por primer vez en el 2004, después lo logró en el 2006, 2007, 2010 y 2017.

Además, cuenta con un título de Roland Garros, siete de Wimbledon y cinco del Abierto de Estados Unidos; para un total de 18 cetros de Grand Slam.

Su último triunfo en un torneo de esta magnitud se dio en Wimbledon en el año 2012.

Roger Federer: 'Hubiera sido muy feliz de aceptar un empate hoy y compartir el título con Rafa'

El campeón de Australia disputaba su partido número 100 en este torneo y aseguró que vivió una final soñada, la cual se pudo sellar hasta con un empate.

"El tenis es un deporte difícil, no tiene empates, pero hubiera sido muy feliz de aceptar un empate hoy y compartir el título con Rafa. No pensé que iba a jugar Australia", explicó Federer.

Federer se mostró como un caballero y le agradeció a Rafael Nadal por darle una gran final nuevamente.

"Muchas felicidades a Rafael Nadal por su gran regreso, estoy sin palabras. Creo que ninguno de los dos pensamos que ibamos a ser los finalistas cuando nos vimos en su academia hace cinco meses y aquí estamos. Estoy feliz por Nadal",comentó el suizo.

Rafael Nadal: 'Roger se lo merece, ha sido mejor que yo'

El español aceptó con mucha humildad su derrota y le agradeció a su amigo Roger Federer por darle una gran final.

"Felicitaciones a Roger y todo su equipo. Impresionante la forma en que está jugando. Vernos en el tour es muy difícil, por lo que estoy feliz por él", comentó Nadal.

Nadal está muy satisfecho por el nivel que ha tomado en los últimos días y espera seguir así.

"Personalmente he tenido un gran mes, por primera vez todo en Australia, jugando en Brisbane, Sidney y ahora el Abierto de Australia. He tenido momentos complicados sin la posibilidad de competir por muchas lesiones pero he trabajado muy duro por estar ahí", analizó Nadal.

Para Nadal la victoria es muy justa y se va con la satisfacción de estar a un gran nivel y poder ver con optimismo lo que se viene para él.

"Creo que ha sido un gran partido y Roger se lo merece, ha sido mejor que yo. Voy a seguir peleando en el resto de la temporada para regresar a Australia por muchos años", finalizó











