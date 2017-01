Novak Djokovic es eliminado del Abierto de Australia por el jugador 117 del mundo

Denis Istomin sacó del torneo al número dos del ranquin ATP

El serbio no había perdido tan pronto en un torneo del Grand Slam desde Wimbledon en 2008

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Melbourne, Australia

En uno de los peores días de su carrera Novak Djokovic fue eliminado del Abierto de Australia por el jugador 117 mundial, el uzbeko Denis Istomin, este jueves en segunda ronda.

Diferente historia para Rafael Nadal, quien demostró que está cerca de su mejor versión ante el chipriota Marco Baghdatis.

Cuando parecía que volvía a lucir su máximo nivel, Djokovic, defensor del título, cayó en cinco sets: 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5) y 6-4.

Defensor del título y seis veces campeón en Melbourne —récord del torneo—, no había perdido tan pronto en un torneo del Grand Slam desde Wimbledon en 2008.

Tras ganar hace unas semanas en el Torneo de Doha a Andy Murray, Djokovic parecía recuperado, tras caer su rendimiento en la segunda mitad de 2016.

Pero este jueves, el tenista de 29 años empezó mal el partido. Tuvo que salvar dos bolas de 2 sets a 0. Cuando se puso con ventaja de 2 sets a 1, todo el mundo pensó que la tormenta había pasado, pero el uzbeko no tiró la toalla y terminó por dar la sorpresa tras 4 horas y 48 minutos de partido.

"La clave estuvo en el comienzo del cuarto set. Ahí tenía que haber empujado, pero no fui capaz. Denis no estuvo nervioso. No ha jugado tantos grandes partidos en su carrera, pero hoy era su día", reconoció el tenista de Belgrado.

En la tercera ronda, Istomin se enfrentará al español Pablo Carreño (31º del mundo), que ganó al británico Kyle Edmund por 6-2, 6-4, 6-2.

Tras el terremoto en la Rod Laver Arena, Nadal cerró la jornada, sin temblar ante un veterano como Baghdatis.

Eficaz con el golpe de derecha (16 ganadores), Nadal necesitó de 2 horas y 13 minutos para ganar 6-3, 6-1 y 6-3.

"He ganado en tres sets contra un muy buen jugador. Esto es muy positivo. Puedo hacer algunas cosas mejor, seguro, especialmente cometer un poco menos de errores no forzados", dijo el español, que ahora jugará con la promesa alemana Alexander Zverev, 24º de la ATP a sus 19 años.

También lograron el triunfo otros dos españoles, Roberto Bautista y David Ferrer, al derrotar respectivamente al japonés Yoshihito Nishioka por 6-2, 6-3 y 6-3, y al estadounidense Ernesto Escobedo por 2-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

El argentino Carlos Berlocq, número 90 en la clasificación ATP, corrió con menos suerte y en menos de dos horas fue expulsado (6-1, 6-1, 6-1) por el francés Richard Gasquet, que ocupa el puesto 18 mundial.

Otros hombres importantes que pasaron la ronda fueron el canadiense Milos Raonic, que ganó 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4) al luxemburgués Gilles Muller y el austriaco Dominic Thiem, ante el local Jordan Thompson; 6-2, 6-1, 6-7 (6/8) y 6-4.

En categoría femenina la estadounidense Serena Williams se clasificó para la tercera ronda al ganar con autoridad a la checa Lucie Safarova, 6-3 y 6-4.

Peor suerte corrió la polaca Agnieszka Radwanska, eliminada por la croata Mirjana Lucic-Baroni, 6-3 y 6-2.

La tenista de 34 años había alcanzado la segunda ronda del Abierto de Australia de individuales en su primera participación, en 1998. Luego nunca había superado la primera hasta la presente edición. De esta forma firmó el récord de tiempo entre una victoria y otra, 19 años.

"Hacía mucho tiempo que no ganaba uno o dos partidos (en Grand Slam). Parece que al envejecer me hago más fuerte", dijo Lucic-Baroni.

El viernes comienza la tercera ronda del primer grande del año. El suizo Roger Federer tiene una dura prueba ante el checo Tomas Berdych, mientras que la número 1 mundial Angelique Kerber es clara favorita ante la checa Krystina Pliskova.