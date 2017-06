Novak Djokovic queda eliminado de Roland Garros

París

Novak Djokovic quedó fuera de Roland Garros este miércoles, tras sufrir una apabullante derrota por 7-6 (5), 6-3, 6-0 ante Dominic Thiem en los cuartos de final.

Thiem enfrentará en semifinales a Rafael Nadal, quien tuvo que jugar menos de dos sets para despachar a su oponente Pablo Carreño Busta.

Djokovic se convirtió el año pasado en el primer hombre en casi un cuarto de siglo en conquistar cuatro títulos de Grand Slam consecutivos al levantar el trofeo en Roland Garros, pero su rendimiento ha mermado considerablemente desde entonces, y ahora suma cuatro majors al hilo sin un título.

"Es un hecho que no estoy ni remotamente en mi mejor nivel", dijo Djokovic. "Estoy pasando por una situación inédita".

Djokovic tuvo todo tipo de problemas en una ventosa cancha Suzanne Lenglen, incluso antes de un tercer set que duró apenas 20 minutos y en el que ganó sólo 8 de 34 puntos. Fue apenas la segunda vez que Djokovic pierde un último set por 6-0 en 937 partidos en el circuito de la ATP.

"No fue mi día", suspiró el número dos del ranquin mundial.

Djokovic desperdició dos puntos de set en el primer parcial, y al final sumó casi el doble de errores forzados, 35, que winners, 28. El revés fue su tiro más problemático.

Famoso por sus ágiles movimientos en la cancha, el serbio incluso tropezó y se cayó al suelo al comienzo del segundo set. Djokovic quedó de rodillas, y poco después estaría eliminado.

"Creo que el partido se sentenció en el primer set", resumió.

Djokovic llegó al encuentro invicto en cinco duelos contra Thiem, ante el que había ganado 11 de 12 sets, incluyendo su triunfo en las semifinales de Roland Garros el año pasado.

"Es increíble para mí", dijo Thiem. "Es un sueño ganarle por primera vez en los cuartos de final del Abierto de Francia".

Djokovic había disputado seis semifinales consecutivas en París, un récord para el torneo. Pero el resultado del miércoles es la continuación de un espiral negativo de 12 meses desde que finalmente conquistó el Grand Slam que faltaba en sus vitrinas.

Desde entonces, el serbio perdió en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río, en la tercera ronda de Wimbledon, en la final del US Open y en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Además, despidió a sus entrenadores Boris Becker y Marian Vajda, junto con todo su grupo de trabajo. Djokovic contrató a Andre Agassi para ayudarlo en la primera semana en Roland Garros, pero el extenista estadounidense tenía otros compromisos y se había ido para cuando Djokovic enfrentó a Thiem.

El austríaco de 23 años ahora tendrá un reto todavía más difícil al chocar el viernes en semifinales contra Nadal, quien no ha perdido un solo set en el torneo y avanzó cuando su oponente Pablo Carreño Busta se retiró en la segunda manga.

Thiem, considerado como un sucesor de Nadal al título del rey de la arcilla, es el único jugador que ha derrotado al español esta temporada en 23 partidos en polvo de ladrillo, el mes pasado en los cuartos de final del Abierto de Italia.

"Hay que jugar contra los mejores ronda tras ronda" , advirtió Thiem sobre su duelo ante Nadal. "El viernes no será nada fácil".

Nadal ha perdido apenas 22 games en el torneo.

"No sé cuántos games he perdido este año, pero en realidad no me importa", afirmó el nueve veces campeón del Abierto de Francia. "Sólo me importa que estoy en las semifinales".