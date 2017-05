Surfistas Leilani McGonagle y Emily Gussoni avanzan a segunda ronda del Mundial

Las ticas clasificaron pese a que durante 48 horas no pudieron entrenar en Biarritz, Francia, luego de que la aerolínea en que viajaron les extravió las tablas de surf

Demostrando un surfing muy sólido y acatando al pie de la letra las instrucciones del técnico estadounidense Jim Hogan, las surfistas costarricenses Leilani McGonagle y Emily Gussoni avanzaron a la segunda ronda del Mundial Mayor de la ISA en Francia que se corre este domingo.

En lo que puede catalogarse como un arranque ideal en el evento principal, en la localidad de Biarritz, las ticas se sobrepusieron al inconveniente al extravío de sus tablas para competir, por parte de la aerolínea en que viajaron. No fue hasta el viernes que pudieron practicar y adaptarse a las condiciones de la playa.

Leilani fue la primera en ver acción y sumó una combinación de 14.70, logrando la segunda ola de mayor puntuación del día, 8.43, que sumada a un 6.17 le dio el primer lugar de su serie.

"Me fue muy bien en mi heat .Hoy, me siento con mucha confianza, el equipo me ha ayudado mucho, está muy unido y apoyándome al 100 por ciento, por lo que planeo hacer lo mismo con ellos. La ola es un poco difícil pero a la vez es divertida. Estamos trabajando para dejar a nuestro en lo más alto, donde debe estar" dijo McGonagle mediante un comunicado de prensa de la Federación de Surf de Costa Rica.

Por su parte, Emily Gussoni, quien entró más tarde al agua, con una combinación de 7.70, avanzó como segundo lugar y saltó hasta la ronda 2 de 6 seis en total.

"Después de varios días sin tablas para entrenar, por dicha llegaron un día antes del evento para estudiar la ola. Las condiciones la verdad están bastante difíciles, el agua por suerte no está tan fría, pero muy feliz de haber pasado. Ahora con todo a la ronda dos", agregó Gussoni.

Debido a la alta cantidad de participantes que recibió el ISA World Surfing Games de Francia, la dirección enviará una única ronda de repechaje tanto en femenino como en masculino, de esta manera, las ticas que hoy llegaron al segundo escalón descartan ahora una derrota en el camino que resta. De lo contrario se vería la eliminación.

En el caso del cuadro masculino integrado por Anthony Fillingim, Leonardo Calvo, Jair Pérez y Jaison Torres estarán entrando en acción hasta el próximo martes.

Heats de las ticas para el domingo

Ronda 2

Heat #12

Leilani McGonagle (CRI)

Marion Philippe (TAH)

Minami Nonaka (JPN)

Irina Kosobukina (RUS)

Heat #15

Lucía Indurarin (ARG)

Emily Gussoni (CRI)

Eveline Hooft (HOL)

Jaqueline Silva (BRA)











