Leilani McGonagle: 'Es un honor para mí levantar la bandera de mi país tan alto como pueda'

Con solo 17 años, la surfista costarricense Leilani McGonagle se clasificó a su sexta final de un mundial de la Asociación Internacional de Surfing (ISA en sus siglas en inglés).

La atleta, oriunda de Pavones de Golfito, avanzó la noche del viernes a la gran final del World Surfing Junior Championship 2017, que se celebra en Hyuga, Japón, en la categoría Sub-18. Lo hizo como la segunda mejor en la final de evento femenino.

Leilani logró el boleto de forma directa, sin necesitad del repechaje. Además, para la rubia será su segunda final en un año, tras disputar medalla en el Mundial Open de la ISA, que se celebró en Francia, en mayo anterior, donde logró la presea de bronce. La disputa de la primera posición será aproximadamente a las 6:30 p.m. de este sábado, hora tica.

"Llegar a las finales de los mundiales de la ISA no es algo fácil, hay mucha presión de sacar adelante el equipo y creo que más bien eso me ayuda mucho, porque tengo el apoyo de todo el grupo. Sé que de mí dependen los puntos para Costa Rica y eso me empuja a buscar un resultado mejor. Estoy muy feliz de estar en la final; todas las chicas en este evento están con un nivel muy alto, por lo que me enorgullece estar con ellas", dijo McGonagle.

La primera ocasión en que Leilani se metió entre las cuatro mejores de un torneo de la ISA fue en el Mundial Junior de Ecuador en 2014, cuando con 14 años ganó la presea de plata en la categoría Sub-18 y la de cobre (cuarto lugar) en el Sub-16.

Un año después en Nicaragua, en la modalidad de Open, Leilani logró el subcampeonato femenino. En esa oportunidad Costa Rica fue campeón por equipos y por relevos o Aloha Cup. Mientras Noe Mar McGonagle fue el monarca masculino.

En 2016 en el Mundial Open en Jacó, no pudo llegar a la final Open, pero en el Mundial Junior en Portugal, ese mismo año, volvió a ser protagonista al dejarse el bronce en la categoría Sub-18.

"Siempre ha sido un honor representar a mi país. La verdad lo tomo muy en serio y me encanta representar a mi bandera y ponerla en lo más alto que pueda, es un sentimiento único, difícil de describir. Es un sentimiento muy lindo. Siempre voy a darlo todo por Costa Rica", aseguró McGonagle.

Ahora intenta coleccionar la única medalla que le falta en estos mundiales, el oro.

Sobre el campeonato, Leilani afirmó que pese a las condiciones difíciles ha demostrado todo su surfing en Japón.

"Las olas han estado un poco difíciles, cambian mucho, pero bueno se ha podido surfear. Mi estrategia ha sido demostrar mi surfing, tratar de tomar las mejores olas. En muchos de mis heats el oleaje no ha sido el mejor, por lo que estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de pasar y dar lo mejor de mí. Le agradezco a todos los costarricenses por apoyarme", agregó McGonagle mediante la Federación de Surf de Costa Rica.