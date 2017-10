Leilani McGonagle queda campeona en torneo de surf en Chile

La costarricense Leilani McGonagle se impuso este domingo en el World Series Qualifyng (WQS) que se realizó en Pichilemu, Chile, sobre la ola de Punta Lobos.

La tica tuvo dos olas que fueron calificadas por los jueces como perfectas, al recibir una calificación de diez.

McGonagle vio su primer diez en esta competencia en las semifinales, cuando venció a la peruana Daniela Rosas, en una serie que combinó 17,83 puntos. Su segunda ola perfecta fue en la final, cuando acumuló 18,03 unidades en su enfrentamiento por el primer lugar con la australiana Freya Prum.

"¡Quería mucho ganar este evento! Quedé segunda aquí el año pasado y también en Japón la semana pasada. No quería otro segundo y con la ayuda de olas tan buenas aquí en Pichilemu, lo logré", dijo McGonagle en declaraciones a Surfline en Español.

La surfista costarricense Leilani McGonagle, de 17 años, venía de ganar medalla de plata en el World Surfing Junior Championship 2017, en Hyuga, Japón, en la categoría Sub-18.

En ese torneo, la tica acarició el oro; sin embargo, en los últimos siete minutos, de los 25 que duró la competencia, fue rebasada por Brisa Hennessy de Hawái, quien se dejó el oro con una calificación de 16.27.

"Para ese último 10 me sentía nerviosa porque quedaba poco tiempo y necesitaba una nota alta. Al final, le entré bien a la ola, esta se paró apenas y me sentí como en casa. El asunto era darle como todo o no nada. Todo salió de acuerdo a la planeado", añadió.

La oriunda de Pavones, Golfito, ganó 15 puestos en el ranquin mundial, al pasar del 47 al 32; es la segunda mejor hispanoamericana, detrás de la ecuatoriana Dominic Barona, que está en la casilla 15.

McGonagle regresa este martes a Costa Rica en horas de la tarde con una agenda internacional llena de eventos, que la podrían poner más arriba en la tabla, tanto de las Series de Clasificación Mundial (WQS), como el Junior Pro que cierra en Hawái.