Costa Rica asistirá al Mundial de Surf con una representación renovada

Otros deportes

La Selección Nacional de Surf enfrentará el próximo Mundial de la ISA, a celebrarse del 20 al 28 de mayo en Biarritz, Francia sin sus figuras de más experiencia internacional debido a sus compromisos internacionales.

Ante la ausencia de Noe Mar McGonagle y Carlos Cali Muñoz, quienes en esas mismas fechas competirán en Japón y Australia en fechas de la World Surf League, el entrenador estadounidense Jim Hogan apostó por una mezcla de juventud y experiencia.

Es así como la responsabilidad recayó sobre Anthony Fillingim, actual campeón nacional del Circuito Nacional de Surf y quien integró los dos últimos procesos en Nicaragua 2015, cuando nuestro país fue campeón por equipos, y el año anterior en Garabito, Jacó.

A Fillingim se le unen Jason Torres, campeón del Circuito en 2015, y Jair Pérez, actual líder del torneo local, mientras que la gran novedad es el juvenil Leonardo Calvo, quien solo tiene 19 años.

Mientras tanto, en la rama femenina las juveniles Emily Gussoni y Leilani McGonagle serán quienes defiendan los colores patrios. Ambas participaron en la anterior cita mundialista en nuestro país en el 2016.

De acuerdo con el entrenador Jim Hogan, la escogencia del grupo responde a la acumulación de resultados efectivos por parte de los seis en el Circuito Nacional Kölbi, en torneos internacionales, así como durante los entrenamientos que se llevaron a cabo como parte del proceso.

"Mi meta es llevar a este equipo y a los juniors al siguiente nivel. He seleccionado a los mejores cuatro surfeadores y a las mejores dos surfeadoras hoy en día para representar a Costa Rica en el Mundial de Francia", afirmó Hogan mediante un comunicado de prensa de la Federación de Surf de Costa Rica.

El equipo titular se entrenará por primera vez este fin de semana en playa Guiones de Nosara, durante los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 bajo la dirección de Hogan.

En los últimos tres mundiales de la ISA en esta categoría, Costa Rica se ha mantenido entre las mejores cinco naciones del mundo, y además consiguieron ocho medallas entre resultados individuales y por equipo.

Sus mayores logros fueron el campeonato por equipos en el 2015, el título de monarca individual de Noe Mar McGonagle ese mismo año y el tercer lugar en 2016 en nuestro país, así como el subcampeonato femenino de 2015 de Leilani McGonagle.

Para esta nueva edición, la ISA avizora una participación histórica de naciones en mundiales realizados en Europa. La última vez que este continente recibió a los Juegos Mundiales de Surf fue en Portugal 2008.

El equipo que fue presentado hoy de manera oficial en conferencia de prensa, vestirá nuevamente el uniforme Vissla y con los accesorios oficiales de la marca Otis Eyewear y Freestyle Watches.

El equipo partirá el próximo martes 16 de mayo con destino a Biarritz, Francia y estará de regreso en el país el martes 30 del mismo mes.

Este es el arranque del surf dentro del ciclo olímpico, cuya primera parada son los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua en diciembre.

Tricolor a Francia

Jason Torres Abarca (28 años)Oriundo de JacóCampeón Nacional Open 2015Campeón Centroamericano Open y JuniorCampeón Panamericano de Surf

Jair Pérez Quirós (26 años)Oriundo de JacóCampeón Nacional OpenCampeón Centroamericano Open y Junior

Leonardo Calvo (19 años)Oriundo de PuntarenasCampeón Nacional Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18Campeón Centroamericano Open y Junior

Anthony Fillingim (24 años)Oriundo de Santa TeresaCampeón Nacional Open 2016Campeón Centroamericano Open y JuniorCampeón Latinoamericano de Surf

Emily Gussoni (17 años)Oriunda de JacóCampeona Nacional JuniorCampeona Centroamericana JuniorActual No. 5 del mundo ISA Junior

Leilani McGonagle (17 años)Oriunda de PavonesCampeona Nacional Open 2016Campeona Centroamericana Open y JuniorSub Campeona Mundial Junior y Open











Comparta este artículo Deportes Costa Rica asistirá al Mundial de Surf con una representación renovada Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Costa Rica asistirá al Mundial de Surf con una representación renovada Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.