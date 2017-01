Seis hombres se estrenaron en la Selección Nacional sin desentonar

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ciudad de Panamá

No es lo mismo entrenar que jugar y hacerlo con la Selección Mayor tiene un significado especial.

De eso se percataron los seis hombres que se estrenaron con la Tricolor , en el partido que Costa Rica le ganó a Belice por 3-0 en el estadio Rommel Fernández, en Panamá.

Kenner Gutiérrez, Ulises Segura, José Guillermo Ortiz, Jhamir Ordain y Juan Pablo Vargas tuvieron ese bautizo como titulares, mientras que el futbolista más joven de la Copa Centroamericana, Gerson Torres, entró de cambio.

“Me sentí como en el primer partido de un niño que anhelaba estar en una Selección, contento, agradecido con Dios por esta linda oportunidad y lo más importante es el trabajo en el grupo que se hizo, los movimientos que el profesor quería y que sumamos”, expresó el defensa Kenner Gutiérrez.

Ulises Segura dice que para todo jugador es importante tener su debut en la Nacional y dejar una buena impresión.

“Me sentí cómodo, los compañeros me apoyaron y pudimos sacar la victoria, que es lo más importante”, relató.

Y agregó: “Llego con la mentalidad de hacerlo con la misma confianza que vengo haciéndolo en mi club, así que traté de ponerme a disposición y todos nos vimos bien”.

En tanto que el defensor Juan Pablo Vargas califica su debut con la Tricolor como un “momento emotivo”.

“Para uno como futbolista es bastante importante y qué mejor manera que con un gane. Uno trabaja para eso y estos partidos son para mostrarse y hacer las cosas de la mejor manera”, reseñó el zaguero.

Con 19 años, Gerson Torres relevó en el minuto 62 a Elías Aguilar y salió muy satisfecho con su desempeño.

“Estaba esperando la oportunidad y muy ansioso por debutar. El profe (Óscar Ramírez) habló conmigo, me dijo que no podía ponerme de titular, pero que me usaría unos minutos. Estoy muy feliz”, mencionó Torres.

Jhamir Ordain también estaba contento, al igual que José Guillermo Ortiz, autor de dos goles y una asistencia.











