Seguidores de la Sele varados en el aeropuerto se regresan a casa; los que llegaron a México viven penurias

Una parte de los ticos que iban a México a ver a Selección de Costa Rica pero quedaron varados en el aeropuerto Juan Santamaría decidieron regresar a la casa ante la falta de soluciones por parte de la agencia de viajes Continental Travels.

La pesadilla empezó el miércoles, cuando llegaron a las 5:15 de la madrugada para tomar su vuelo de las 8:15 a. m. Sin embargo; solo algunas de las cientos de personas lograron viajar. El resto permaneció en el aeropuerto.

Gonzalo Chacón, uno de los aficionados que compró el paquete, comentó que pudieron ingresar sin problema al aeropuerto, pasaron por migración y a partir de allí solo un grupo pudo realizar el traslado, mientras el resto aún continúa a la espera de que le resuelvan la situación.

"Cuando estábamos haciendo fila nos comunicaron que no se habían pagado los vuelos a la compañía mexicana. Entonces vino un representante de la agencia (no pudo decir el nombre) y nos comentó que habían problemas con el depósito de pago. Entonces nos manifestaron que en cuestión de 20 minutos harían el depósito correspondiente, pero a estas horas no lo han hecho. Según nos contaron tienen las cuentas congeladas", aseguró Chacón.

En la noche del miércoles, la agencia con sede en Grecia les devolvió $100 de los $1.024 (¢575.000) que pagó cada aficionado, con el compromiso de que les iban a devolver el resto.

Por esa razón, algunas personas decidieron irse a sus casas, mientras otros se mantuvieron en el aeropuerto.

"Una personas decidimos irnos para la casa, ya que él viaje se canceló. Nos devolvieron $100 por persona, con el compromiso de que la otra semana supuestamente nos devuelven el resto, como $900 por persona. Otros decidieron quedarse en el aeropuerto para hacer presión este viernes", comentó Gonzalo Chacón, uno de los afectados.

Los aficionados que sí pudieron trasladarse hasta México aseguran seguir padeciendo ante el desorden de la agencia.

"Llegamos a Toluca a las 8 a. m. y estuvimos seis horas en el bus porque nos trasladamos hasta el sur de la Ciudad de México. Ahí nos hicieron bajarnos para montarnos en otro bus para que nos fuera a dejar al hotel. Luego nos dejaron a un kilómetro del hotel porque el chofer no sabía dónde estaba. Tuvimos que caminar con las maletas", comentó Geovanny Arroyo.

Él agregó que en el hotel no hay ningún representante de la agencia y desconocen si tendrán los boletos para el partido de este viernes a las 7:50 p. m.

"Estamos esperando las entradas, no sabemos nada aún. Se pagaron $100 adicionales para la alimentación, para un suspuesto buffet que no existe. Estamos esperando y no sabemos nada. Estamos a la libre, no tenemos quién nos diga nada", mencionó.

Por su parte, a otro seguidor llamado Pablo Arce le perdieron las maletas en el cambio de un autobús a otro y hasta no recibe ninguna explicación.

"Nos dijeron: 'no monten el equipaje, nosotros lo trasladamos'. Nos dieron diez minutos para comprar comida, fuimos y al regreso la coordinadora llamadas Astrid nos indicó que las maletas llegaban. Cuando llegamos le preguntamos y dijo que ella se hacía cargo, pero desapareció y hasta hoy no sé nada", comentó Arce.

En su equipaje llevaba el pasaporte suyo y el de su papá, por lo que ahora es lo que más le preocupa.

"Tuvimos que buscar un número de otro compañero de la excursion que estaba en otro hotel, aparentemente las maletas aparecieron en un hotel, pero no nos las mandaron".

Los costarricenses se trasladaron del hotel City Express Plus Sur hasta el Real Sur para reclamar por las entradas, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

Entre todas las penurias vividas, María José Gómez también mostró su molestia por las condiciones del avión en que viajaron y la calidad de la comida.

Ella compartió esta fotografía para evidenciar lo desaseado que encontró su asiento.

La Nación intentó localizar a los representantes de la agencia, sin embargo, en los números que nos fueron suministrados no contestaron.

