Zozobra crece para Bryan Ruiz y Joel Campbell, pilares de la Selección Nacional

Aún faltan 35 días para que cierre el mercado de fichajes en Europa, y la inquietud se incrementa para Bryan Ruiz y Joel Campbell, dos pilares de la Selección Nacional que tienen un presente abrumado y un futuro incierto en sus clubes.

Aunque Ruiz cuenta con contrato con el Sporting Lisboa y Campbell con el Arsenal de Inglaterra, ninguno de los dos parece tener cabida en sus respectivos equipos. El tiempo juega en su contra para encontrar lugar, en medio de una pretemporada en que la mayoría de planteles ya hizo sus retoques y las opciones se ven más limitadas.

Bryan, capitán de la Tricolor e inamovible en la era de Óscar Ramírez con 23 juegos de 33 posibles, perdió hasta el número de la camiseta con los Leones, pues el 10 se lo asignaron a Alan Ruiz, y desde el país luso la prensa afirma que no tiene lugar para la próxima temporada, por lo que le buscan venta.

Nuno Raposo, periodista A Bola de Portugal, señaló que el volante tico no convenció en la última campaña y por lo tanto, el técnico Jorge Jesus dio el aval para que lo transfieran.

El nacional regresará al Sporting tras participar en Copa Oro y gozar de vacaciones, pero no trabajará con el grupo, sino que efectuará ejercicios por aparte, a espera de que le solucionen su situación, indicó Raposo. El comunicador agregó que en el Standard Lieja de Bélgica, en el Levante de España y en el fútbol mexicano se interesan en el costarricense.

"Cuando presentaron al equipo y revelaron los números de las camisetas, no le asignaron ninguno a Bryan. El Sporting va a intentar recuperar el poco más de €1 millón (¢668 millones) que invirtió por Ruiz cuando lo sacó del Fulham. Al inicio querían €5 millones (¢3.338 millones), pero eso es casi imposible; se podría dar por €2 millones (¢1.335)", concluyó Nuno. VEA: Opinión completa al final de este artículo.

La Nación conversó con Carmelo del Pozo, secretario técnico del Levante, recién ascendido a la primera división de España. El dirigente no descartó a Bryan, pero prefirió no dar detalles. "Estamos armando el equipo y mejor no hablamos de posibles incorporaciones", se limitó a señalar.

Ruiz se ha mantenido al margen del tema y ante los medios recalcó una y otra vez que no puede referirse a nada que tenga que ver con el club dueño de su ficha.

Con lo que respecta a Joel, el panorama se ve aún más complejo. El atacante se recupera de una operación en la que le corrigieron una ruptura de meniscos en la pierna derecha y estaría de regreso el 27 de agosto, apenas cuatro días antes del cierre del mercado europeo.

Campbell apareció en 23 de los 33 compromisos de Ramírez en la Sele. No obstante, sigue sin lograr regularidad con clubes y en su última campaña con el Sporting terminó sin convencer y afectado por lesiones, al punto de solo estar en 19 de los 34 partidos que disputaron los leones en la liga.

El futuro del delantero no es claro, si se toma en cuenta que el Arsenal no le dio espacio anteriormente y sigue sumando opciones en ofensiva, tras fichar al francés Alexandre Lacazette como una de sus cartas fuertes para la próxima campaña.

Joaquim Batica, representante del tico, señaló que no podía referirse al tema, ante las consultas que le realizó este medio la semana anterior.

La preocupación por lo que ocurrirá con estos dos futbolistas habituales en la Selección llega hasta el timonel de la Tricolor. El estratega teme que dos de sus piezas claves tengan inconvenientes de cara a los duelos ante Estados Unidos y México, el 1.° y 5 de setiembre.

"Lo complicado de una selección es que los dejas ahora y los tomas en mes y medio, pero puede haber lesiones, que algunos regresen a clubes y no tengan equipo o que lleguen un poco a destiempo y los entrenadores tengan que esperar para mirar y ver si les da rodaje", manifestó Óscar en la conferencia de prensa posterior a la eliminación ante Estados Unidos en Copa Oro.

Nuno Raposo (periodista A Bola de Portugal): 'El Sporting va a intentar recuperar lo que invirtió por Ruiz'

Bryan Ruiz estuvo muy bien en la primera temporada, por la banda izquierda colaboró y tuvo gol, al punto de haber sido una de las figuras del equipo, en un año en el que el Sporting luchó por el título hasta la última jornada. Sin embargo, en la última campaña estuvo muy bajo y lejos de lo que se esperaba de él.

No hay una versión oficial, pero lo que filtran del equipo es que Bryan regresará a Lisboa y se entrenará por aparte, con otros jugadores que también intentarán colocar, pero no se juntará con el resto del plantel. Incluso, cuando presentaron al equipo y revelaron los números de las camisetas, no le asignaron ninguno.

A lo anterior se suma que por la plantilla que han conformado Sporting será complicado que Bryan tenga lugar. Para la banda izquierda ficharon al argentino Marcos Acuña, quien sería el titular. Además, el entrenador tiene más opciones por ese sector, como Bruno César y el propio Allan Ruiz. Si Bryan llega a quedarse en el equipo, sería la tercera alternativa.

El Sporting va a intentar recuperar lo que invirtió por Ruiz cuando lo sacó del Fulham, momento en el que pagó más de €1 millón (¢668 millones). Al inicio querían €5 millones (¢3.338 millones), pero eso es casi imposible. Se podría dar por €2 millones (¢1.335) o €2,5 millones (¢1.669 millones).

Se habla mucho de México o del mercado asiático como posibilidad para Bryan. Sin embargo, podría darse una opción en Europa, porque tiene mercado acá. El Standard Lieja de Bélgica es entrenado por un técnico portugués, Ricardo Sá Pinto, una figura histórica del Sporting y podría estar intentando quedarse con Ruiz, porque lo conoce, lo admira y cree que puede ser importante para el equipo.

La afición recibió la noticia con naturalidad. Aunque en la primera temporada el tico era un ídolo para ellos, en la segunda no rindió igual.